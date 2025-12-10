La Junta valora el "talento y excelencia" de la FP plasmada en el campeonato 'AndalucíaSkills'

Estudiantes galardonadas en el VIII Campeonato de Formación Profesional AndalucíaSkills 2025, las Olimpiadas de FP. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento en su reunión de este miércoles, 10 de diciembre, de la celebración del VIII Campeonato de Formación Profesional (FP) 'AndalucíaSkills', las Olimpiadas de FP que, en su fase autonómica se han celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos (Ifeja) de Jaén, y que han mostrado el "talento" y la "excelencia" de dicho nivel educativo.

Según se detalla en la referencia del Consejo de Gobierno, los ganadores de este campeonato representarán a Andalucía en las olimpiadas nacionales 'Spainskills 2026', que se celebrarán en Madrid en febrero de 2026.

El encuentro, de carácter bienal y organizado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, tiene el objetivo de "dar visibilidad a la FP y convertirse en un lugar de encuentro con empresarios, miembros de la universidad, profesorado y expertos, y así potenciar las relaciones entre el sistema educativo y el tejido empresarial".

También es una plataforma de intercambio y un foro de debate sobre la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los sectores productivos, según detalla la Junta, que explica que el campeonato se organiza como una competición donde se ponen a prueba las habilidades y capacidades de los candidatos en un total de 28 especialidades profesionales.

DETALLES DE 'ANDALUCÍASKILLS'

Las pruebas que sucesivamente deben resolver los participantes se plantean como situaciones reales que se pueden producir dentro de un entorno profesional. En esta edición han participado 180 estudiantes de 85 centros docentes sostenidos con fondos públicos de las ocho provincias andaluzas acompañados por 166 docentes tutores y 28 profesores expertos.

En esta edición de 2025 fueron premiados los 93 estudiantes que mejor expusieron durante la competición sus habilidades técnicas y prácticas adquiridas en sus estudios.

En el medallero, los estudiantes que más medallas de oro han obtenido pertenecen a centros educativos de las provincias de Málaga y Córdoba, con diez y siete, respectivamente. Málaga también ha dominado el global del medallero, con un total de 23 preseas, seguida de Sevilla con 22; Córdoba con 13; Jaén con diez; Granada con ocho, Almería con siete, Cádiz con seis y Huelva con cuatro.

Los ganadores del campeonato participarán en las olimpiadas nacionales 'Spainskills 2026', y los finalistas continuarán su trayectoria en 'Euroskills' y 'Worldskills', convocatorias que también se celebran cada dos años y que reúnen a los alumnos de Formación Profesional que mejor han demostrado sus habilidades profesionales en los campeonatos nacionales de sus respectivos países.

Según destacan desde la Junta, Andalucía ha protagonizado "hitos importantes" en ediciones recientes, de forma que, en el último Campeonato Nacional, fue la comunidad autónoma que más distinciones consiguió, con un total de once medallas, de las que siete fueron oros y cuatro platas.

Y, en la edición nacional de 2022, los participantes andaluces obtuvieron cinco oros, una medalla de plata y otra de bronce, según ha concretado la Junta, que ha valorado además que, anteriormente, "el talento andaluz ha brillado en la competición mundial".

Así, en las 'WorldSkills' de 2024 celebradas en Lyon (Francia), donde España compitió con un total de 29 estudiantes de FP, Andalucía fue la comunidad autónoma que más competidores aportó a la delegación española.

Desde la Junta destacan la medalla de excelencia recibida por David Gallardo, del Instituto Politécnico Jesús Marín de Málaga, en la modalidad de Instalaciones Eléctricas.

El "éxito andaluz" también se vio reflejado en el campeonato 'EuroSkills 2025', celebrado en Herning (Dinamarca), donde Miguel Ángel Abril, del Centro Integrado de FP Hurtado de Mendoza (Granada), y Arturo Maciá, del IES 'Virgen de las Nieves' de Granada, obtuvieron medallas de excelencias en las modalidades de servicio de restaurante y bar y en la de carpintería.

Ambos representaron a España frente a 600 jóvenes provenientes de 33 países, y fueron reconocidos "por su nivel técnico y su profesionalidad", según pone de relieve la referencia del Consejo de Gobierno.

Como novedad de esta edición, la especialidad de Farmacia y Parafarmacia se incorporaron por primera vez a las competiciones, mientras que el resto de modalidades fueron las de Mecatrónica; Diseño Mecánico CAD; CNC Fresado; Soldadura; Fontanería y Calefacción; Electrónica; Desarrollo Web; Instalaciones Eléctricas; Control Industrial; Robótica Móvil; Ebanistería; Carpintería; Floristería; Peluquería; Estética; Tecnología de la Moda; Tecnología del Automóvil; Cocina; Servicio de Restaurante y Bar; Pintura del Automóvil; Jardinería Paisajística; Refrigeración y Aire Acondicionado; TI Administración de Sistemas en Red; Cuidados Auxiliares de Enfermería y Atención Sociosanitaria; Escaparatismo y Visual Merchandising y Panadería y Pastelería y Recepción Hotelera.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha contado con la colaboración de 95 empresas de diferentes sectores productivos que han aportado recursos y equipamiento para el desarrollo de las olimpiadas.

Alumnado de distintas familias profesionales ha colaborado durante las jornadas de competición, destacando centros como los IES 'Las Fuentezuelas' y 'Jabalcuz' de Jaén. Además, el campeonato ha contado con un 'stand' informativo del proyecto Eures Transfronterizo Andalucía-Algarve, que tiene como objetivo "favorecer la movilidad justa de empresas y personas trabajadoras entre ambas regiones".

Bajo el "liderazgo" del Servicio Andaluz de Empleo y del Instituto de Empleo y Formación Profesional de Portugal, se ha informado al alumnado sobre la posibilidad de realizar prácticas en el país vecino.

En cuanto a la transmisión del campeonato en las redes sociales, a través de la cuenta oficial de YouTube de la Consejería de Desarrollo Educativo se emitieron en 'streaming' cinco programas especiales los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2025, con una media de 700 visualizaciones.

Además, se han retransmitido en directo la gala inaugural --con 1.879 visualizaciones-- y la ceremonia de clausura y entrega de medallas, que recibieron 3.346 visualizaciones.

Asimismo, otra novedad en el desarrollo del campeonato fue la participación de un 'influencer', @bernabedspep, para "dar mayor visibilidad al mismo en redes sociales, tanto con historias como 'reels' personalizados, con publicaciones compartidas con la cuenta oficial del certamen en Instagram, @andaluciaskills.