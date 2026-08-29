La Junta valora el trabajo hecho para que el curso escolar empiece "en las mejores condiciones posibles" en Andalucía

Imagen de la ofrenda floral a la Virgen del Mar, patrona de Almería. A 29 de agosto de 2026 en Almería (Andalucía, España). El acto ha contado con la presencia de la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, la alcaldesa de Almería, María del Ma - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo (PP), ha reivindicado este sábado el trabajo realizado para que el curso escolar 2026-2027 empiece en la comunidad autónoma "en las mejores condiciones posibles".

Así lo ha trasladado la consejera en una atención a medios al participar en una ofrenda floral a la Virgen del Mar, patrona de Almería, y a preguntas de los periodistas a unos días de que comience el curso escolar andaluz por la etapa de Educación Infantil.

Al respecto, María del Carmen Castillo ha subrayado que en esta última semana de agosto, "no sólo en la Consejería de Educación, en las delegaciones territoriales, se está trabajando ya a pleno rendimiento para preparar ese inicio de curso, sino también en todos los centros educativos".

Por ello, ha dedicado palabras de agradecimiento "a los equipos directivos" de los centros educativos que "están ya poniéndolo todo a punto para recibir a las familias", comenzando por los padres de los alumnos del Primer Ciclo de Educación Infantil, que empiezan las clases el día 3 de septiembre.

Así lo ha recordado la consejera, que ha puesto de relieve que este año dicha etapa tiene como "gran novedad" en Andalucía que ya hay gratuidad para la etapa de escolares de uno y dos años, y "a partir del curso que viene tendremos la de cero años también", y al respecto ha destacado que cuando se aprobó "la normativa en el año 2024", se dieron desde la Junta "un plazo de seis años para poner toda la gratuidad" en dicha etapa, y "ese plazo se va a hacer prácticamente en tres años".

Tras estos alumnos, tocará la incorporación de los alumnos de segundo ciclo de Infantil, de Primaria y de Educación Especial, y "ya a partir del 15 de septiembre", los de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional, "hasta cerrar el 21 de septiembre con las enseñanzas de música, de danza, de arte dramático, las escuelas de idioma", hasta completar "todas las enseñanzas" del sistema educativo andaluz.

"Estamos preparados", ha proclamado la consejera de Educación antes de concluir poniendo de relieve que "se ha trabajado muchísimo para que este inicio de curso vaya en las mejores condiciones posibles", que es lo que esperan que suceda desde la Junta, según ha remachado.