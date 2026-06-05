Junta y Vélez-Málaga se coordinan para evaluar las patologías del edificio antiguo del CEIP Custodio Puga

Junta y Vélez se coordinan para evaluar patologías del edificio antiguo del CEIP Custodio Puga. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Málaga, Miguel Briones, y el alcalde de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, han visitado este viernes el CEIP Custodio Puga en el núcleo de Torre del Mar para evaluar el alcance de las fisuras detectadas en el edificio antiguo del centro. Esta incidencia ha obligado a reubicar a parte del alumnado en el inmueble principal.

Durante la visita, se han abordado diversas medidas para la reparación de los daños, entre ellas la ejecución del informe patológico del edificio, que le corresponde al Ayuntamiento como titular del colegio y que determinará las actuaciones subsiguientes, han informado desde el Gobierno andaluz en una nota.

El gerente provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), Kader Miguel Djebbour, también ha estado presente en esta visita.

El pasado 1 de junio, un informe técnico de APAE recomendó el cese total de la actividad en el inmueble más antiguo del CEIP Custodio Puga, tras la detección de patologías estructurales que comprometen su seguridad.

La situación se originó a raíz de la aparición de grietas en el techo de un aula de tercero de Primaria, situada en la segunda planta del edificio, que cuenta con planta baja y dos alturas. Como medida preventiva, el Ayuntamiento de Vélez procedió al cierre de esta planta mientras se analizaba el alcance de los daños.

Como consecuencia de esta clausura, el alumnado afectado ha sido trasladado al edificio principal del centro, gracias a la coordinación del equipo directivo y del servicio de Planificación de Desarrollo Educativo, "garantizando así la continuidad de la actividad docente".

Un total de 104 alumnos han sido reubicados, correspondientes a cuatro grupos de Primaria. La inspección técnica realizada por APAE ha confirmado la presencia de fisuras longitudinales en los forjados, algunas ya identificadas en informes de 2010 y 2015, que fueron reparadas en su momento.

No obstante, se ha constatado la reapertura de varias de ellas, así como desprendimientos de revestimiento y deformaciones en el pavimento vinculadas a alteraciones en la estructura.

El edificio, con una antigüedad aproximada de 60 años, presenta características constructivas que, junto al paso del tiempo, pueden haber contribuido a las patologías detectadas. Por ello, los técnicos de APAE recomiendan mantener el inmueble sin uso hasta que el estudio patológico determine el estado real de la estructura y las intervenciones necesarias.

Este estudio, cuya ejecución corresponde al Ayuntamiento, tiene un coste estimado de unos 20.000 euros. Por otro lado, cabe señalar que APAE está estudiando la viabilidad técnica de un nuevo terreno, cuya propuesta de cesión ha sido ya aprobada por el pleno municipal para la construcción de un nuevo centro.