A licitación por 1,6 millones la compra de material para ciclos formativos en cinco institutos de Cádiz

Vista de la fachada del Instituto de Educación Secundaria (IES) Torre Almirante de Algeciras - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha sacado a licitación un expediente para el suministro de equipamiento destinado a los ciclos formativos de cinco institutos de educación secundaria de la provincia de Cádiz por un importe total de 1,6 millones de euros.

En una nota, la Junta ha señalado que el expediente, que se ha dividido en 23 lotes para favorecer la concurrencia a la licitación especialmente de pymes, beneficiará a cuatro de los centros ubicados en municipios de la comarca del Campo de Gibraltar y a un quinto de la comarca de La Janda.

En concreto, el contrato incluye el suministro de equipamiento para un nuevo ciclo formativo de Grado Superior de Automatización y Robótica Industrial en el IES Torre Almirante de Algeciras; un nuevo ciclo formativo de Grado Superior de Química Industrial en el IES Mediterráneo de La Línea de la Concepción; la modernización y mejora de los ciclos formativos de Grado Básico de Fabricación de Elementos Metálicos, Grado Medio de Soldadura y Calderería y Grado Superior de Construcciones Metálicas en el IES Sierra Luna de Los Barrios; la modernización y mejora del ciclo formativo de Grado Superior de Mecatrónica Industrial en el IES Carlos Castilla del Pino de San Roque; y la modernización y mejora del ciclo formativo de Grado Superior de Energías Renovables en el IES La Janda de Vejer de la Frontera.

Entre los artículos a adquirir, altamente especializados, destacan células robotizadas 4.0, equipos y elementos de comunicaciones industriales y sistemas PLC (Controlador Lógico Programable) y sus accesorios, así como entrenadores (bancos de trabajo didácticos) para diferentes disciplinas.

El plazo de presentación de ofertas a esta licitación finaliza el próximo 7 de septiembre.

La compra de este equipamiento está cofinanciada en un 85% por la Unión Europea dentro del marco Feder 2021-2027, a través del Fondo de Transición Justa (FTJ), un instrumento financiero que tiene como objetivo apoyar obras y equipamientos que faciliten la reorientación de la actividad productiva hacia una economía más verde y sostenible en aquellas regiones que resulten más impactadas por las políticas comunitarias en materia de energía y clima.

FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA

El propósito principal del FTJ es prestar apoyo a las regiones que afrontan repercusiones sociales, laborales, económicas y medioambientales derivadas de la transición hacia los objetivos climáticos de la Unión para 2030 y hacia una economía climáticamente neutra para 2050.

En el caso de Andalucía, las actuaciones apoyadas por este fondo se centran en mitigar el impacto del cierre de las centrales térmicas de carbón de las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba.

En particular, el "reto principal" que debe afrontar en la provincia de Cádiz es el cierre de la central térmica de Los Barrios, que dejó de operar como parte del plan nacional de descarbonización.

En este contexto, en la zona de Los Barrios y su entorno se ha considerado prioritaria la dotación de equipamientos técnicos adecuados que posibiliten tanto la implantación de nuevos ciclos formativos vinculados a sectores estratégicos como la energía, la industria sostenible, la logística o la digitalización, como la modernización y mejora de otros ciclos relacionados con las mismas materias, paliando las carencias de cualificación técnica entre la población activa, con especial atención a los jóvenes, para así contribuir a mejorar la empleabilidad y la retención del talento en el territorio.

Con apoyo del FTJ se están llevando a cabo también en la provincia de Cádiz las obras de ampliación del IES Torre Almirante de Algeciras, iniciadas recientemente.

Con una inversión de un millón, esta actuación permitirá dotar al centro educativo de las aulas y talleres necesarios para que pueda impartir el ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial, que es uno de los que se va a beneficiar de la adquisición del nuevo equipamiento.