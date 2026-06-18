A licitación por 327.000 euros la reparación de daños por el temporal en la escuela infantil San Carlos de Jerez (Cádiz)

Escuela Infantil San Carlos de Jerez de la Frontera (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha licitado las obras para reparar los daños ocasionados por el temporal del pasado febrero en la Escuela Infantil San Carlos de Jerez de la Frontera (Cádiz), por un importe de 327.654,46 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 3 de julio, como ha informado la Junta de Andalucía en una nota.

Los trabajos consistirán en la renovación del sistema de impermeabilización en todas las cubiertas del centro y la mejora del aislamiento, asegurando la estanqueidad del conjunto. Además, se sustituirá el cerramiento de la parcela, que ha sufrido un desplome, y se disminuirá la altura actual para aligerar su peso y conferirle una mayor estabilidad.

Otros trabajos a ejecutar serán la sustitución de la acometida de saneamiento, la reparación de las fisuras existentes en la tabiquería interior y exterior del edificio, así como el pintado general de las fachadas.

Esta actuación se enmarca en el plan 'Andalucía Actúa' puesto en marcha por la Junta de Andalucía, con una dotación de 60,2 millones de euros de recursos propios, para reparar las infraestructuras docentes que resultaron dañadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas del mes de febrero.