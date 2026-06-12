María del Carmen Castillo destaca las buenas prácticas docentes como pilar del aprendizaje

La consejera en funciones de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, participa en el Congreso de Buenas Prácticas Educativas de Andalucía, que se celebra en el Parque de las Ciencias. - Esther Lobato - Europa Press

GRANADA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, ha participado en el Congreso de Buenas Prácticas de Andalucía, que se celebra en el Parque de las Ciencias de Granada, donde ha destacado la labor docente y el valor de las buenas prácticas en el desempeño de esta tarea, como eje básico y pilar fundamental sobre el que se sustenta el aprendizaje.

Las jornadas profesionales, organizadas por la Consejería, han contado con la asistencia de 350 docentes que han aprovechado para compartir experiencias de éxito y estrategias innovadoras para fortalecer el aprendizaje del alumnado en áreas fundamentales, como son las competencias lectora y matemática; todo ello bajo las premisas esenciales que son el lema del encuentro: sentir, comprender, razonar y resolver.

Castillo ha señalado que "todo el alumnado puede mejorar si se trabaja con método, continuidad, buenos materiales, apoyo docente y detección temprana de dificultades".

El objetivo de este congreso es difundir entre toda la comunidad educativa las buenas prácticas docentes que se desarrollan diariamente en los centros educativos, a fin de darles visibilidad y favorecer su posible réplica, adaptación y desarrollo en distintos contextos.

La consejera ha dicho que "la educación en Andalucía está en buenas manos: las de los docentes que, cada día, diseñan experiencias de aprendizaje que dejan huella en su alumnado y conectan la teoría con la práctica, permitiendo que cada alumno desarrolle al máximo su potencial".

En la sesión plenaria previa a la clausura, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha subrayado la importancia del apoyo al profesorado "porque ninguna reforma educativa funciona sin docentes formados, reconocidos y acompañados".

Ha destacado la importancia de que "el alumnado aprenda más, titule más, abandone menos; pero también que sea capaz de construir un proyecto de vida, participar en la sociedad y acceder a oportunidades reales".

María del Carmen Castillo ha añadido que "trabajamos para reducir el abandono escolar y fortalecer la continuidad educativa, especialmente a través de la Formación Profesional, la orientación y los itinerarios adaptados a las necesidades del alumnado".

EDUCACIÓN EMOCIONAL

En el congreso han ocupado un lugar preferente las diferentes ponencias de destacados expertos sobre la construcción del pensamiento matemático y la comprensión lectora, que han incluido la exposición de casos prácticos de trabajo en el aula y en el centro docente, así como de estrategias de motivación.

Otra de las sesiones plenarias ha abordado los principios de la inteligencia orgánica en la educación, campo en el que se han expuesto estrategias didácticas activas fundamentadas en la neuroeducación y la educación emocional, orientadas a favorecer un aprendizaje más humano, competencial y contextualizado, con ejemplos para integrar emoción, pensamiento y comunicación con el propósito de mejorar la participación y la construcción significativa del conocimiento.

El programa cuenta con un espacio dinámico donde se realizan talleres prácticos con propuestas que van desde la ingeniería de astronaves y la física de los cohetes, hasta la exposición de buenas prácticas específicas para Educación Primaria y Secundaria.

Estas sesiones han sido diseñadas para mostrar experiencias reales de centros educativos y actividades experimentales del Parque de las Ciencias de Granada, cuyas instalaciones ofrecen al Congreso de Buenas Prácticas de Andalucía un espacio de referencia para la divulgación científica y educativa en Andalucía y un entorno idóneo para el desarrollo de las distintas ponencias, experiencias y sesiones.