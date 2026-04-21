Más de 2.000 estudiantes participan en Úbeda (Jaén) en la II Feria de Experiencias Educativas

Autoridades visitan la II Feria de Experiencias Educativas. - JUNTA

ÚBEDA (EUROPA PRESS)

Más de 2.000 estudiantes de todas las etapas educativas de la provincia de Jaén han participado este martes en la II Feria de Experiencias Educativas: Latidos de aula en Úbeda.

Organizado por el Centro de Profesorado (CEP) ubetense con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación, este evento se ha configurado como un espacio educativo abierto y dinámico orientado a la innovación y la creatividad. En este contexto, docentes, alumnado y otros miembros de la comunidad educativa han tenido la oportunidad de intercambiar ideas, experiencias y buenas prácticas.

Algo que han podido comprobar el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano; el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, así como el primer teniente de alcalde, Francisco Javier Lozano, y el concejal de Educación, Pedro Jesús López; la diputada provincial de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, y el director del CEP, Antonio Cobo.

La feria ha incluido 40 talleres y estands, organizados en ocho ámbitos temáticos, entre ellos ciencia, tecnología, arte, energías renovables y sostenibilidad en los que han participado profesorado y alumnado de 22 centros educativos jiennenses.

El responsable del CEP ha destacado que la feria vuelve a poner de manifiesto la capacidad de coordinación y dinamización del profesorado, apostando por el intercambio de experiencias como herramienta clave para seguir avanzando en la calidad educativa.

El primer teniente de alcalde ha coincidido en señalar que se consolida "como un gran punto de encuentro de la comunidad educativa" y ha aludido al apoyo del Ayuntamiento. "Hoy vemos cómo la innovación educativa se materializa en proyectos reales, desde la incorporación de la impresión 3D, la radio escolar o las expresiones artísticas, hasta iniciativas que fomentan la creatividad, el pensamiento crítico y el aprendizaje colaborativo", ha comentado.

Lozano ha incidido, además, en la importancia de implicar a toda la comunidad educativa, ya que "no solo participan los centros y el profesorado, sino también las familias, lo que convierte esta feria en un verdadero espacio de convivencia educativa". También ha remarcado el papel de las ágoras de la tarde como espacios de reflexión sobre cuestiones clave como el uso de las tecnologías, la gestión de las redes sociales o la inteligencia emocional en el alumnado.

"Esta feria no sería posible sin el trabajo diario del profesorado, que muchas veces no se ve lo suficiente, pero que es fundamental para motivar al alumnado y desarrollar experiencias innovadoras en el aula", ha afirmado, de su lado, el concejal de Educación.

Por su parte , Arco ha reafirmado el compromiso de la Diputación con la educación como herramienta de transformación social, destacando el dinamismo del sistema educativo provincial y el valor de iniciativas como ésta. Una "una auténtica fiesta de la educación", como la ha definido el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, quien ha valorado la capacidad del CEP para movilizar a la comunidad educativa y conectar la formación docente con la mejora del rendimiento de los estudiantes.

El secretario de Estado de Educación también ha destacado la importancia de este tipo de porpuestas para visibilizar el trabajo que se desarrolla en los centros educativos y para impulsar metodologías activas. "Ferias como 'Latidos de Aula' permiten comprobar de primera mano el impacto real de la innovación educativa en el alumnado, favoreciendo su implicación, su motivación y su preparación para los retos del futuro", ha valorado.

Tras apuntar la necesidad de seguir avanzando hacia un modelo educativo en el que el alumnado sea protagonista de su propio aprendizaje, De la Rosa ha defendido que "la educación debe adaptarse a una sociedad en constante cambio, incorporando nuevas herramientas, nuevas metodologías y reforzando aspectos clave como la competencia digital, la creatividad o la inteligencia emocional".

EXPERIENCIAS

Entre las experiencias educativas expuestas en esta feria, destacan proyectos de vanguardia en sostenibilidad como Bioliva y Destiladores Solares, junto a innovaciones en humanidades y digitalización, tales como la radio escolar y la robótica educativa, demostrando una transposición didáctica real de las competencias.

Durante la jornada de mañana, este foro de exposición ha recibido la visita de alumnado de más de 30 centros educativos, que han podido participar en las distintas experiencias educativas prácticas, así como en ponencias impartidas por especialistas en educación y ágoras de debate centradas en cuestiones de actualidad en el ámbito educativo.

La sesión de tarde incluye distintas ponencias dirigidas a docentes, familias y alumnado universitario. Las temáticas versarán sobre la gestión emocional en la adolescencia, el uso de redes sociales, la prevención del acoso y la mejora de la convivencia, la educación digital y el impacto del uso de pantallas en la sociedad actual. Asimismo, la programación se ha completado con una experiencia teatral de carácter interactivo.