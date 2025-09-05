Más de 2.000 menores de tres años comienzan el curso en las Escuelas Infantiles del Campo de Gibraltar (Cádiz)

Archivo - El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el concejal de Educación, Javier Vázquez, en una visita al CEI Jardilín en Algeciras en el inicio de curso en 2024. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.021 menores de tres años han comenzado el curso escolar 2025/26 en las escuelas y centros de Educación Infantil de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, según los datos de matriculación que se registran hasta el momento en la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

La Junta ha detallado en una nota que esta cifra supone 195 escolares más que en el curso pasado en estas mismas fechas. Por tramos de edad, en cero años son 120 niñas y niños, en un año 652 y en dos años un total de 1.249 escolares.

Cabe apuntar que la matriculación en el primer ciclo de infantil permanece abierta durante todo el curso escolar.

En lo que se refiere a los municipios de esta comarca, Algeciras cuenta hasta el momento con un total de 960 alumnos matriculados en esta etapa, San Roque con 325, La Línea con 275, Los Barrios con 240 menores, Tarifa con 100, Jimena con 68, Castellar con 28 y San Martín del Tesorillo con 25 menores de tres años.

Este curso presenta como novedad la gratuidad del servicio de atención socioeducativa para todas las plazas de 2 años, tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias.

La inversión prevista para esta medida en este curso en Andalucía es de 40 millones de euros. En el conjunto de la etapa, la Consejería destina este año un total de 290 millones de euros a ayudas a las familias, 107,3 millones más que en 2018, un 58% de incremento. El total del presupuesto de la Junta para el primer ciclo de Infantil en este curso supera los 400 millones de euros en la comunidad.

Esta es una de las medidas que el Gobierno andaluz pone en marcha para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar especialmente entre las clases medias y trabajadoras y las familias desfavorecidas, así como apoyo al sector.

Según recoge el Decreto aprobado el pasado marzo, en un plazo máximo de seis años el nuevo modelo de gratuidad del servicio socioeducativo se extenderá también a los tramos de 0 y 1 año, es decir, al primer ciclo al completo. El objetivo es seguir incrementado la tasa de escolarización manteniendo el modelo andaluz y la indivisibilidad del ciclo de 0 a 3 años.

Hasta el momento, en la provincia de Cádiz hay matriculados en esta etapa un total de 10.418 menores, aunque la Consejería prevé una tendencia al alza en la escolarización a lo largo del curso, con la estimación de superar la cifra de 103.000 niñas y niños en la red de escuelas infantiles de la comunidad autónoma. Para este curso la Junta ha ofertado 124.425 plazas.

Andalucía cuenta para este ciclo con una red de 2.197 centros, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil. Son 289 más desde 2018.

Respecto a la tasa de escolarización, la previsión es alcanzar el 58,6%, es decir 14 puntos más que en 2018, la más alta de la serie histórica y por encima de la media nacional (49,2%). De esta manera, ha indicado la Junta, Andalucía se sitúa como una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnado entre 0 y 3 años escolarizado, superando las recomendaciones de la Unión Europea (33%).

Así, en el 2025-26 conviven dos modelos, el de 0 y 1 años, que seguirá como hasta ahora, con sus servicios y bonificaciones en función de la renta, y el tramo de 2 años, con la gratuidad de la educación para todos en el servicio socioeducativo y bonificaciones en comedor y aula matinal o aula de tarde, lo que permite llegar a un mayor número de familias manteniendo la protección para el alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. El precio por alumno del servicio de atención socioeducativa es de 240,53 euros, que asume en su totalidad la Consejería.

A fin de facilitar la compatibilidad entre vida laboral y familiar, tanto las escuelas infantiles como los centros de educación infantil, ofrecerán sus servicios de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7,30 horas a 17,00 horas, siendo un máximo de ocho las horas de permanencia en los centros de los escolares.

El régimen ordinario de clase comenzará el tercer día hábil del mes de septiembre y finalizará el penúltimo día hábil del mes de julio de cada año.