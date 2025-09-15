Más de 23.500 alumnos de Secundaria, FP y Educación Permanente inician el curso en Campo de Gibraltar (Cádiz)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la provincia, José Ángel Aparicio, junto al subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en inicio de curso - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Más de 23.500 alumnos de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos han arrancado el curso escolar este lunes 15 de septiembre en los distintos centros educativos del Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz.

Como ha detallado la Junta en una nota, un total de 13.485 estudiantes han comenzado sus estudios en Secundaria, mientras que 3.939 han hecho lo propio en Bachillerato.

En lo que se refiere a la Formación Profesional, hay 471 alumnos en Grados Básicos, 2.434 en Grados Medios y 2.566 en Grados Superiores, a los que se unen 138 alumnos de Cursos de Especialización. En Educación Permanente en Adultos, este curso hay 538 estudiantes en el Campo de Gibraltar.

Algeciras es la localidad con más alumnos, un total de 11.224 estudiantes que han comenzado sus clases; seguida de La Línea, con 5.559; San Roque con 2.455; Los Barrios con 2.240; Tarifa, donde comienzan sus estudios 1.095 alumnos; Jimena con 650; San Martín del Tesorillo con 200 y Castellar de la Frontera con 148.

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, ha visitado el IES Saladillo en Algeciras, junto al alcalde de esta localidad, José Ignacio Landaluce, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la provincia, José Ángel Aparicio, el concejal de Educación Javier Vázquez, y el director del centro, Pablo Sánchez.

Ros ha deseado "suerte" a todos los estudiantes que han comenzado las clases y ha insistido en que el Gobierno andaluz sigue con su compromiso de "consolidar los recursos" que se han ido sumando al sistema y de incorporar "otros nuevos" a través del "diálogo social permanente" para mejorar la atención del alumnado.

El subdelegado ha puesto en valor el trabajo que se viene haciendo desde la Consejería de Desarrollo Educativo y desde los ayuntamientos, especialmente el de Algeciras, para que el curso pueda desarrollarse de la mejor forma posible para alumnos y para profesores.

Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha agradecido a toda la comunidad educativa "el esfuerzo para conseguir el desarrollo de nuestros jóvenes". Además, ha destacado "la dedicación" del consistorio al servicio del sistema educativo, haciendo referencia de ello al galardón Educaciudad que la Junta de Andalucía concedió en su última edición a Algeciras.

Por último, se ha referido a la inversión realizada por el Ayuntamiento para mejoras en los colegios de Primaria, Secundaria y Especial, que ha alcanzado los 1,15 millones de euros.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, José Ángel Aparicio, ha deseado a alumnos y docentes "un buen inicio del curso" y ha recordado que a comienzos de año la Consejería destinó una partida para la mejora de los centros de la comarca por más de 1,6 millones de euros.

Precisamente, el IES Saladillo se ha beneficiado dos proyectos de mejora de infraestructuras por importe de 38.000 euros, como se ha apuntado desde la Junta.