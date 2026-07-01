Más de 26.000 estudiantes inscritos en el programa de Refuerzo Estival de la Junta

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, en una atención a medios durante su visita al colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen de la Luna en Escacena del Campo (Huelva). - ESTHER LOBATO-EUROPA PRESS

ESCACENA DEL CAMPO (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

Un total de 26.041 estudiantes de Primaria y primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) participan este año en el Programa de Refuerzo Estival que comienza este miércoles en Andalucía. Son 7.546 alumnos más que en la edición anterior y la cifra total más alta desde que comenzó el programa en 2019. Cuenta con la participación de 357 centros educativos andaluces y la implicación de 2.244 docentes.

Estos datos han sido ofrecidos por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, en su visita al colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen de la Luna en Escacena del Campo (Huelva) uno de los centros que participa en este programa con 48 escolares y cuatro docentes.

Castillo ha destacado que esta es la edición donde más estudiantes se han inscrito lo que indica "la consolidación de un programa que este curso entra en su octava edición y en el que en el total de las anteriores participaron más de 74.000 alumnos y alumnas".

La consejera también ha incidido en la doble finalidad del Programa de Refuerzo Estival, "la primera y más importante, que el alumnado alcance el éxito escolar con una alternativa pública y gratuita y, por otro lado, ayudar a las familias andaluzas a conciliar". Un proyecto que este año sigue creciendo, con la participación de 22 centros y 114 docentes más que el curso anterior.

Respecto a la provincia de Huelva, María del Carmen Castillo ha detallado que el programa ha registrado un total de 1.257 alumnos inscritos, lo que supone un incremento de 470 respecto a la edición anterior. Asimismo, se han sumado 23 centros educativos (tres más) y 115 docentes (14 más).

La consejera ha señalado que se trata de una actuación de refuerzo dirigida para potenciar el éxito escolar y prevenir el abandono educativo temprano. El programa, que se desarrolla en el mes de julio, está destinado al alumnado de Primaria y a los estudiantes de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) escolarizado en centros docentes públicos o sostenidos con fondos públicos que presente dificultad para alcanzar las competencias o superar los objetivos del curso en el que se encuentre matriculado y, por tanto, necesite refuerzo especialmente en Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés.

La finalidad es la mejora de las habilidades y actitudes asociadas a la lectura, al razonamiento lógico matemático, a la adquisición de destrezas lingüísticas (comprensión y expresión oral) y a la lengua inglesa, combinándose con la práctica deportiva y los hábitos saludables.

Se trata, además, de que el alumnado adquiera hábitos de organización y trabajo así como técnicas de estudio. De esta manera, se pretende el logro del éxito educativo del alumnado mediante actuaciones preventivas del fracaso escolar y abandono educativo temprano.

Para conseguir los objetivos propuestos se proporciona a los centros participantes material didáctico y se facilita también una guía con orientaciones sobre diferentes metodologías activas e innovadoras que permitan acercar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los contextos reales del alumnado, contribuyendo así a la consecución de los objetivos curriculares desde diseños inclusivos.

Esta guía ofrece juegos y dinámicas de integración, de conocimiento y de adaptación al grupo. El alumnado inscrito está distribuido en dos grupos, uno por cada quincena, y tendrán prioridad quienes soliciten el mes completo.

El horario previsto será de 9,00 a 14,00 horas y se establecerán grupos por cursos con un mínimo de cinco y un máximo de 15 alumnos. Cada jornada incluirá talleres de Refuerzo Lingüístico, Razonamiento Matemático, Destrezas Lingüísticas en Lengua Extranjera (Inglés) y Actividad Físico- Deportiva y hábitos de vida saludable. El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.