Más de 300 centros educativos andaluces se suman este curso el programa ConRed contra el acoso y el ciberacoso

1131289.1.260.149.20261105122706 La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en el IES Santa Aurelia de Sevilla. - ESTHER LOBATO / EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha asegurado este jueves que el acoso y el ciberacoso en el ámbito escolar se abordan de forma prioritaria desde la Junta de Andalucía, al tiempo que ha valorado la implicación de la comunidad educativa para erradicar este fenómeno social.

Castillo ha visitado en Sevilla el Instituto de Educación Secundaria (IES) Santa Aurelia, centro referente en buenas prácticas de convivencia escolar, con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, que se conmemora el primer jueves de noviembre tras su proclamación por la Unesco.

La consejera ha destacado que el IES cuenta con una trayectoria "consolidada" en la promoción de un clima escolar inclusivo, seguro y positivo. En este sentido, ha puesto en valor la evolución del centro a lo largo de los años, señalando cómo ha transitado de un modelo reactivo ante las dificultades de convivencia hacia un enfoque sistémico y eminentemente preventivo.

Asimismo, la titular de Educación ha subrayado que, gracias a la continuidad de sus proyectos educativos y al firme compromiso de su claustro, el instituto ha logrado hacer de la cultura de paz una verdadera seña de identidad institucional. De este modo, ha asegurado que el centro garantiza diariamente un entorno donde la resolución pacífica de conflictos y la coeducación se consolidan como pilares transversales fundamentales.

Por otro lado, la consejera ha detallado algunas de las medidas implementadas tras la celebración del primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital. Entre ellas destaca el refuerzo del sistema de alertas en los protocolos, de modo que las denuncias de familias o miembros de la comunidad educativa se comuniquen desde el primer paso a la inspección educativa. Esto permite reforzar el asesoramiento y el seguimiento de cada caso, con independencia de que el conflicto se solucione mediante las actuaciones en el propio centro y con la colaboración familiar.

Asimismo, ya se ha puesto en marcha en los institutos de Educación Secundaria la medida disciplinaria del cambio de centro para el alumnado responsable de conductas de acoso, con el fin de garantizar la seguridad y protección de la víctima y mejorar el clima escolar. Esta actuación dota a los centros de instrumentos más eficaces para preservar la convivencia y aporta mayor seguridad jurídica a los equipos directivos.

Castillo ha recordado que en el caso de que haya indicios de posibles conductas nocivas existen distintos protocolos de actuación que sirven tanto como medidas de protección del alumnado como, en muchos casos, disuasorias. Entre otras medidas para mejorar las relaciones entre iguales destacan los programas ConRed o Alumnado Ayudante Digital (ADA). Otro de los recursos que se ha reforzado es la figura del orientador, hasta alcanzar los 2.274 este curso.

Respecto al programa ConRed Andalucía, la consejera ha informado de que este curso unos 300 centros sostenidos con fondos públicos integran esta iniciativa que tiene como finalidad prevenir el acoso escolar y el ciberacoso en las aulas andaluzas, contando con la implicación de más de 3.000 docentes y 32.200 estudiantes.

Dirigido al alumnado de 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), aborda de forma especial la problemática del ciberacoso ante el aumento del uso de las redes sociales e Internet por parte de los menores. Su finalidad es sensibilizar a la comunidad escolar sobre la importancia de prevenir y erradicar el acoso y ciberacoso entre iguales; formar en el desarrollo de estrategias favorecedoras de la convivencia positiva, detectar de forma temprana casos de acoso en cualquiera de sus manifestaciones e intervenir ante posibles situaciones de este tipo.

Por su parte, el programa de Alumnado Ayudante Digital (ADA) es otro de los programas que fomentan la igualdad entre el alumnado y la prevención de la violencia de género. En este curso participan unos 200 centros, más de 2.700 docentes y alrededor de 33.000 alumnos.

Se trata, ha explicado la consejera de Educación de un programa destinado a Primaria y Secundaria con una doble finalidad: que el alumnado aprenda a prevenir y detectar en redes sociales conductas de riesgo, información engañosa y contenidos inadecuados, y que sepa cómo trasladar estas situaciones de conflicto a una persona adulta.