Más de 400 centros educativos andaluces se han adherido al Programa de Refuerzo Estival de la Junta

Archivo - Se han sumado al plan de refuerzo estival un total de 416 centros educativos, 81 más que en la edición anterior. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles de la octava edición del Programa de Refuerzo Educativo Estival para el curso 2025-2026, a la que se ha sumado un total de 416 centros educativos, 81 más que en la edición anterior. Esta iniciativa, organizada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, busca que el alumnado alcance el éxito educativo con una alternativa pública y gratuita, también de conciliación para las familias andaluzas.

Esta medida está dirigida al alumnado de Educación Primaria y del primer ciclo de Secundaria que, tras la finalización del periodo lectivo, precisa refuerzo educativo en áreas o materias de carácter instrumental, así como apoyo en la organización del trabajo, mejora de los hábitos y técnicas de estudio y desarrollo de habilidades de integración y adaptación al grupo, ha recordado la Junta en una nota.

Asimismo, incorpora actividades orientadas al fomento de hábitos de vida saludable mediante propuestas de carácter lúdico-deportivo. El programa, que se viene aplicando desde 2019, busca mejorar los resultados académicos del alumnado y reducir el abandono escolar temprano. Se desarrollará durante el mes de julio, en horario de mañana de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes.

El alumnado podrá participar en la primera quincena, en la segunda o durante el mes completo, teniendo prioridad quienes soliciten el periodo completo. Los grupos se organizarán por cursos o ciclos, con un mínimo de 5 y un máximo de 15 alumnos. Cada jornada incluirá talleres de Refuerzo Lingüístico, Razonamiento Matemático, Destrezas Lingüísticas en Lengua Extranjera (Inglés) y Actividad FísicoDeportiva y hábitos de vida saludable.

El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Además, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional pone a disposición de los centros y del profesorado participante material didáctico y recursos pedagógicos específicamente diseñados para el desarrollo de las actividades de refuerzo. Desde su puesta en marcha en 2019, más de 55.000 alumnos de 1.640 centros docentes de las ocho provincias han participado en esta iniciativa, junto a más de 9.000 docentes. En la última edición fueron 335 los centros participantes, 18.495 estudiantes y más de 2.100 docentes.