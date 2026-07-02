Más de 4.500 estudiantes de la provincia de Málaga se inscriben en el programa de Refuerzo Estival

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, presenta el Plan de Refuerzo Estival de Málaga. - JUNTA

MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.554 estudiantes de Primaria y primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de Málaga participan este año en el Programa de Refuerzo Estival que comenzó este pasado miércoles, 1 julio, en toda Andalucía.

Son 862 alumnos más que en la edición anterior y la cifra total más alta desde que comenzó el programa en 2019. Cuenta con la participación de 58 centros educativos de la provincia y la implicación de 388 docentes.

Así lo ha informado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, en su visita al colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Jábega, uno de los centros que participa en este programa con 77 escolares, distribuidos en siete grupos y ocho docentes.

Durante la visita ha estado acompañado de la concejala de Educación del Ayuntamiento de Málaga, María Paz Flores, el presidente de la Junta de Distrito número cinco, Francisco Javier Pomares, y la directora del centro, María Isabel García.

Briones ha destacado que esta es la edición donde más estudiantes se han inscrito, lo que indica la consolidación de un programa que este curso entra en su octava edición y en el que en el total de las anteriores participaron más de 74.000 alumnos y alumnas en toda Andalucía.

El delegado también ha incidido en la doble finalidad del Programa de Refuerzo Estival, "la primera y más importante, que el alumnado alcance el éxito escolar con una alternativa pública y gratuita y, por otro lado, ayudar a las familias andaluzas a conciliar".

Briones ha señalado que se trata de una actuación de refuerzo dirigida para potenciar el éxito escolar y prevenir el abandono educativo temprano.

El programa, que se desarrolla en el mes de julio, está destinado al alumnado de Educación Primaria y a los estudiantes de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) escolarizado en centros docentes públicos o sostenidos con fondos públicos que presente dificultad para alcanzar las competencias o superar los objetivos del curso en el que se encuentre matriculado y, por tanto, necesite refuerzo especialmente en Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés.

La finalidad es la mejora de las habilidades y actitudes asociadas a la lectura, al razonamiento lógico matemático, a la adquisición de destrezas lingüísticas --comprensión y expresión oral-- y a la lengua inglesa, combinándose con la práctica deportiva y los hábitos saludables. Se trata además de que el alumnado adquiera hábitos de organización y trabajo así como técnicas de estudio.

Así, se pretende el logro del éxito educativo del alumnado mediante actuaciones preventivas del fracaso escolar y abandono educativo temprano.

Para conseguir los objetivos propuestos se proporciona a los centros participantes material didáctico y se facilita también una guía con orientaciones sobre diferentes metodologías activas e innovadoras que permitan acercar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los contextos reales del alumnado, contribuyendo así a la consecución de los objetivos curriculares desde diseños inclusivos.

Esta guía ofrece juegos y dinámicas de integración, de conocimiento y de adaptación al grupo. El alumnado inscrito está distribuido en dos grupos, uno por cada quincena, y tendrán prioridad quienes soliciten el mes completo. El horario previsto será de 09,00 horas a 14,00 horas y se establecerán grupos por cursos con un mínimo de cinco y un máximo de 15 alumnos.

Cada jornada incluirá talleres de Refuerzo Lingüístico, Razonamiento Matemático, Destrezas Lingüísticas en Lengua Extranjera (Inglés) y Actividad Físico-Deportiva y hábitos de vida saludable. El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.