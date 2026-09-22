Más de 600 estudiantes de la provincia de Jaén disponen ya de transporte escolar tras la recuperación de diversas rutas

El delegado del Gobierno andaluz, Erik Domínguez (c), en la Escuela de Arte José Nogué. - JUNTA

JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 estudiantes de la provincia de Jaén "disponen ya" de transporte escolar, después de que se hayan reactivado diversas rutas que desde el inicio del curso estaban sin servicio.

Así lo ha indicado este martes el delegado del Gobierno andaluz, Erik Domínguez, durante su visita a la Escuela de Arte José Nogué, en la capital, donde se ha referido al acuerdo entre la Consejería de Educación y la Asociación de Empresas de Transporte de Viajeros de la Provincia de Jaén (Unibús).

El acuerdo permitirá restablecer 56 rutas que daban servicio a más de 1.600 estudiantes y que habían quedado desiertas tras no concurrir empresas, desde las que se ha denunciado condiciones que abocaban a trabajar a pérdidas.

Domínguez ha explicado que "más de 600 alumnos y alumnas disponen ya de la ruta que los lleva desde sus municipios de origen a sus centros educativos", según ha informado el Gobierno autonómico.

"Se ha alcanzado un acuerdo en un tiempo récord, lo que dice mucho de la intención de la disposición de la Junta de Andalucía para solucionar las crisis y conflictos que, de forma irremediable, se dan en la gestión de los servicios públicos", ha señalado. Al hilo, también ha agradecido la colaboración de la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, así como del representante de Unibus, Raúl Gil, "por su encomiable trabajo".

El delegado, además, ha trasladado "las disculpas públicas necesarias por todo este malestar que se ha generado mientras se resolvía un asunto que no era sencillo por los pormenores que conlleva". "Hemos de agradecer la paciencia de todos aquellos que han comprendido la situación y han visto respuesta para resolver esta situación", ha dicho.

Finalmente, ha apuntado que "se está trabajando para restablecer todos los servicios afectados" y la previsión es que "en los próximos días de esta semana se podrán cubrir todas las rutas". Algo que, según ha añadido, "dice mucho de las dos partes implicadas".