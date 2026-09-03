Más de 6.000 menores de tres años inician el curso en las escuelas infantiles de la provincia de Jaén

Visita a la Escuela Infantil Jabalcuz, de La Carolina. - JUNTA

JAÉN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 6.019 niños y niñas de entre cero y tres años han iniciado este jueves el curso en las escuelas de primer ciclo de Educación Infantil en la provincia.

Así lo ha indicado el delegado del Gobierno andaluz, Erik Domínguez, durante su visitado a la Escuela Infantil Jabalcuz, de La Carolina, con motivo del arranque del curso escolar 2026-2027.

Acompañado por el delegado territorial de Educación, Francisco José Solano; el alcalde, Cristóbal Pérez, y la directora del centro educativo, María del Carmen Sabio, ha destacado "el compromiso tácito" de la Administración autonómica con la educación pública.

"Un compromiso que es palpable si tenemos en cuenta que, en Andalucía, tenemos la tasa de escolarización más grande de España", ha asegurado. Igualmente, ha valorado el "impulso para avanzar hacia la gratuidad" de la atención educativa en el primer ciclo de Infantil, facilitando a el acceso a las familias y favoreciendo la conciliación.

En este sentido, Domínguez ha puesto el acento en la ampliación este curso de la gratuidad a los menores de un año, que se incorpora a la gratuidad para los niños y niñas de dos años puesta en marcha el curso pasado. "Un modelo educativo que elimina barreras económicas y garantiza a las familias mayores oportunidades desde las primeras etapas de la vida escolar", ha apostillado.

De los 6.019 menores matriculados este curso en las escuelas infantiles de la provincia, más de 5.700 podrán acceder al servicio de forma gratuita, mientras que las familias de 373 niños y niñas de cero años cuentan con bonificaciones en función de su renta familiar.

"El 95% de los niños y niñas de cero a tres años matriculados en la provincia de Jaén tendrán este curso acceso gratuito a la atención educativa o contarán con bonificaciones, lo que demuestra la dimensión de una medida que tiene un impacto directo en las familias", ha recalcado.

La provincia de Jaén dispone este curso de una oferta de 162 centros, ocho más con respecto al anterior, que suman más de 8.700 plazas de primer ciclo de Educación Infantil. La matriculación permanece abierta durante todo el curso y se prevé que, a lo largo de los próximos meses, se cubra el 79 por ciento de las plazas.

En este punto, además, el delegado hecho hincapié en que algunos de los nuevos centros "se ubican en municipios importantes para luchar contra la despoblación como es Aldeaquemada, lo que también es una gran noticia".

Durante su visita a Escuela Infantil Jabalcuz, Domínguez ha podido comprobar el resultado de su reciente ampliación. La intervención ha contado con una inversión superior a 345.000 euros y ha permitido incorporar 20 nuevas plazas escolares distribuidas en dos unidades para niños y niñas de entre uno y dos años.

Finalmente, ha incidido en que el objetivo del Gobierno andaluz es continuar avanzando hasta alcanzar la gratuidad de este ciclo en su conjunto. Así, la previsión es que la gratuidad total de la atención educativa para los niños y niñas de cero años se implemente en el curso 2027-2028.