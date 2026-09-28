Más de 6.100 estudiantes de idiomas y enseñanzas artísticas comienzan el curso en Almería

La delegada territorial de Educación, Carmen María Jiménez (2i), visita el inicio de curso en una de las escuelas oficiales de idiomas de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 6.197 estudiantes han comenzado sus clases en las enseñanzas de régimen especial de Almería, la mayoría de los cuales se concentra en las escuelas oficiales de idiomas con 3.392 matriculados, seguida de los conservatorios profesionales de Música, con 1.880 alumnos.

Según ha indicado la Junta en una nota, el Conservatorio Profesional de Danza cuenta este curso con 333 matriculados mientras que los conservatorios elementales de música cuentan con otros 302. Por su parte, en la Escuela de Arte y Superior de Diseño reciben clase 290 alumnos.

La delegada territorial de Educación, Carmen María Jiménez, ha visitado la EOI de El Ejido, donde ha destacado la importancia de estas enseñanzas para ofrecer al alumnado "una formación especializada y de calidad", al tiempo que ha valorado "el esfuerzo que supone, en muchos casos, compaginar la formación académica con el aprendizaje artístico".

Asimismo, ha subrayado el papel de las enseñanzas de idiomas para mejorar las competencias lingüísticas y favorecer la movilidad y las oportunidades académicas y profesionales.

El concejal de Educación, Juventud y Participación de El Ejido, Javier Rodríguez, ha explicado que "el crecimiento de la Escuela Oficial de Idiomas de El Ejido es un reflejo del dinamismo y de la actividad del municipio, que sigue creciendo en servicios, instalaciones y oportunidades".

La oferta de estas enseñanzas se amplía este curso en la provincia de Almería, tanto en el ámbito de los idiomas como en el de las enseñanzas musicales, con la incorporación de nuevos niveles y especialidades "que permiten seguir diversificando las opciones formativas del alumnado".

En las enseñanzas artísticas superiores se mantiene además este curso la bonificación del 99 por ciento de los créditos aprobados en primera matrícula para el alumnado que no reúna los requisitos para obtener la beca del Ministerio.