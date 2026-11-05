Más de 70 escolares de Huércal-Overa (Almería) participan en un aula móvil de robótica e inteligencia artificial

Aula móvil de robótica e inteligencia artificial 'CTRL + ALT + Futuro' en Huércal-Overa (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

Un total de 71 alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Príncipe Felipe y del Instituto de Educación Secundaria (IES) Cura Valera de Huércal-Overa (Almería) han participado este miércoles en el aula móvil de robótica e inteligencia artificial (IA) 'CTRL + ALT + Futuro'.

La iniciativa educativa itinerante ha realizado su primera parada en la provincia para acercar la programación y el pensamiento computacional al alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria. Los participantes han realizado talleres adaptados a sus edades y niveles educativos, con sesiones de aproximadamente una hora.

Según ha informado la Junta en una nota, la actividad ha reunido a 21 estudiantes de cuarto de ESO del IES Cura Valera, 25 escolares de Infantil de cinco años y otros 25 de sexto de Primaria del CEIP Príncipe Felipe, acompañados por cinco docentes.

La delegada territorial de Educación en Almería, Carmen María Jiménez, ha visitado esta iniciativa, que forma parte del Programa Código Escuela 4.0, y ha destacado que "acercar estas tecnologías al alumnado desde edades tempranas favorece el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas".

El autobús, transformado en un aula móvil Steam, dispone de recursos audiovisuales e interactivos, tabletas, equipamiento de robótica, una zona de talleres y Codex, el asistente virtual del programa. Estos recursos permiten experimentar con el pensamiento lógico, la programación por bloques, los sensores y las aplicaciones educativas de la IA.

Por su parte, el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha señalado que la llegada del aula móvil al municipio "representa una oportunidad extraordinaria para que nuestros estudiantes experimenten en primera persona con herramientas como la IA, la robótica o la programación, algo que venimos poniendo en marcha desde distintas iniciativas municipales".

Asimismo, el regidor ha agradecido a la Consejería de Educación su apuesta por Huércal-Overa. "Queremos que nuestros niños y jóvenes se muevan con soltura en el mundo digital, que aprendan a crear tecnología digital", ha asegurado.

TECNOLOGÍA Y APRENDIZAJE DESDE LAS PRIMERAS ETAPAS

El Programa Código Escuela 4.0 forma parte del Proyecto Steam 4.0, que impulsa la integración de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, "favoreciendo el razonamiento lógico, la creatividad y la resolución de problemas".

El proyecto combina la dotación de equipamiento tecnológico adaptado a las diferentes etapas educativas con la formación y el acompañamiento al profesorado, "facilitando su incorporación progresiva a la práctica docente".

En Andalucía, las actuaciones del Proyecto Steam 4.0 se proyectan sobre 3.548 centros sostenidos con fondos públicos, con una población potencial beneficiaria superior al millón de estudiantes y a los 120.000 docentes.

El programa contempla, además, la adquisición de 8.638 kits de programación y robótica destinados a las diferentes etapas educativas. La iniciativa está financiada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y se desarrolla en Andalucía a través de la Consejería de Educación.

PRÓXIMA PARADA EN VÉLEZ-RUBIO

El Roadshow 'CTRL + ALT + Futuro' inició su recorrido el pasado 30 de septiembre en Sevilla y continuará hasta el 25 de noviembre, con actividades en centros educativos y Centros del Profesorado de las ocho provincias andaluzas.

La parada de Huércal-Overa ha constituido la primera visita de esta experiencia itinerante a la provincia de Almería. Este viernes, 6 de noviembre, el autobús se desplazará a Vélez-Rubio, donde participarán el CEIP Doctor Guirao Gea y el IES José Marín.