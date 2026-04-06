Más de 700 escolares de la provincia de Jaén aprenden cómo detectar, actuar y evitar accidentes en su entorno

Participantes en una sesión de la campaña 'Aprende a crecer con seguridad'. - JUNTA

HUELMA (JAÉN), 6 (EUROPA RPESS)

Unos 736 escolares de la provincia de Jaén van a conocer cómo detectar, actuar y evitar accidentes en su entorno a través de la actividad 'Aprende a crecer con seguridad'.

Se trata de una iniciativa anual que introduce la cultura de la prevención de riesgos laborales en la escuela. De carácter itinerante, se desarrollará hasta finales de abril en la provincia jiennense para seguir a continuación en Sevilla y concluirá en Almería en torno a mayo, según ha informado la Junta.

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, y el de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, han asistido este lunes en Huelma, junto con la alcaldesa, Ana Guzmán, a una de las sesiones

En esta trigésimo segunda edición, la unidad móvil itinerante recorrerá 16 colegios de 15 municipios de la provincia de Jaén, como los CEIP Virgen de la Fuensanta (Huelma), Padre Manjón (Sorihuela del Guadalimar), Francisco Vílchez (Arroyo del Ojanco), Santa Teresa de Jesús (Siles), Nuestra Señora de la Paz (Chilluévar), Gregorio Aguilar (Arbuniel) y Alonso de Alcalá (Alcalá la Real).

También llegará al CPR El Collao (Génave), CDP Santa María de los Apóstoles (Jaén), CEIP Virgen de Tíscar (Quesada), CPR Alto Guadalquivir (Coto Ríos), CEPR Virgen de la Estrella (Navas de San Juan), CEIP Nuestra Señora del Castillo (Vilches), CEIP Virgen de la Cabeza (Campillo de Arenas), CDP Monseñor Miguel Castillejo fundación Vera Cruz (Jaén) y CPR El Collao (Torres de Albanchez).

'Aprende a crecer con seguridad' se realiza con escolares de quinto y sexto de Primaria (desde los diez a los doce años). Esta campaña cuenta con un aula-bus con equipamiento informático y audiovisual que se lleva a cada colegio participante.

En las sesiones formativas --impartidas por técnicos del Centro Provincial de Prevención de Riesgos Laborales-- se enseña a los escolares, apoyándose en diversos juegos que protagoniza la mascota Segurit@, a identificar los principales riesgos a los que pueden estar expuestos, y a saber cómo prevenirlos.

De este modo, se exponen situaciones como caídas, ahogamientos, atrapamientos, contusiones, fracturas, golpes, cómo curar heridas, cómo actuar ante intoxicaciones por productos químicos, asfixias, quemaduras o electrocución.

También se aborda el uso de equipos de protección individual, primeros auxilios. Además, se les insiste en los problemas auditivos que genera el abuso de la exposición a ruidos, los visuales con el uso incorrecto de pantallas y ordenadores, y las sobrecargas físicas y psicológicas, entre otras cuestiones.

Esta campaña se actualiza constantemente, de hecho a raíz del covid se añadió formación para protegerse del virus y también se ha añadido la salud, consejos para llevar una vida saludable.