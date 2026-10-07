Más de 700 menores asistieron a las aulas del Materno Infantil Princesa Leonor de Almería el pasado curso

Visita a las aulas hospitalarias del Materno Infantil 'Princesa Leonor' de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las aulas del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor de Almería atendieron a lo largo del pasado curso a 719 menores que se encontraban ingresados en el centro sanitario con el fin de garantizar la continuidad de sus estudios mientras recibían tratamiento médico.

Las aulas hospitalarias ofrecen atención educativa a menores con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años y permiten reducir el absentismo escolar derivado de sus problemas de salud, facilitan la continuidad del aprendizaje, proporcionan un ambiente distendido que contribuye a sobrellevar la enfermedad y les permite mantener actividades propias de su vida cotidiana.

Según ha detallado la Junta en una nota, el aula destinada a pacientes con enfermedades crónicas atendió a 55 nuevos alumnos y la de Oncohematología Pediátrica a otros 63.

Asimismo, en Pediatría General recibieron atención educativa 236 menores, a los que se sumaron otros 242 atendidos por la maestra que compagina la docencia en hemodiálisis con el apoyo a esta aula. En hemodiálisis se incorporaron dos nuevos alumnos, mientras que las dos aulas de la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil (USMIJ) atendieron a 121 menores.

En el conjunto de las aulas hospitalarias de Torrecárdenas, el Hospital Universitario Poniente y el Hospital La Inmaculada, del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, se atendió a un total de 1.115 escolares durante el curso 2025-2026.

El horario general de apertura de las aulas es de lunes a viernes, entre las 10,00 y las 15,00 horas, aunque en las aulas de Salud Mental Infanto Juvenil, los horarios se personalizan según las necesidades del alumnado. Asimismo, para los menores que no pueden desplazarse hasta la clase se elabora un plan específico de atención educativa.

La coordinación con los centros educativos permite atender las necesidades educativas de los menores hospitalizados y mantener el contacto entre el profesorado del hospital y el de sus centros de origen, con el objetivo de seguir, en la medida de lo posible, el ritmo del curso escolar.

El equipo docente desarrolla también un Plan de Acción Tutorial que incluye la comunicación con los tutores de los centros educativos y con las familias. Los profesionales ofrecen asesoramiento a madres y padres para facilitar su participación en las actividades programadas y permiten que los menores estén acompañados por ellos durante la atención educativa.

Al respecto, el director gerente del hospital, Manuel Vida, ha destacado el papel de las seis maestras que integran el equipo docente. "Cada una de las docentes se encarga de llevar a cabo la atención educativa en una Unidad de Gestión Clínica de referencia: alumnado con enfermedades crónicas que requieren largos procesos de hospitalización; alumnado con enfermedades agudas, caracterizadas por los ingresos cortos, unidad de diálisis infantil, la unidad de Oncohematología Pediátrica y dos unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil, una de hospitalización completa y otra de hospital de día", ha detallado.

Por su parte, el delegado territorial de Sanidad y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha señalado que la atención sanitaria de los más pequeños pasa también por conseguir que "el entorno hospitalario se parezca lo máximo posible a su rutina diaria" para así mejorar su "bienestar emocional y su recuperación".

"Estas aulas humanizan la estancia hospitalaria y ofrecen un entorno de normalidad indispensable tanto para los pacientes pediátricos como para sus familias", ha valorado el delegado durante una visita realizada junto con la delegada de Educación en Almería, Carmen María Jiménez.

La responsable provincial de Educación ha destacado "el inmenso valor pedagógico y social del equipo docente que trabaja a diario en el entorno hospitalario".

"Se trata de que ninguna circunstancia de enfermedad o reclusión médica interrumpa el derecho a la educación ni suponga un freno en el desarrollo formativo y personal de los niños y niñas almerienses. La coordinación permanente con los colegios de origen de los menores asegura una transición fluida y evita el absentismo escolar derivado de problemas de salud", ha dicho Jiménez.