Más de 7.200 docentes realizan sus prácticas de formación durante este curso en Andalucía

Imagen de archivo de un aula de Primaria. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las actuaciones realizadas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía para la formación del personal funcionario en prácticas en el curso 2025-2026. Este proceso, considerado una "pieza clave" para la calidad de la enseñanza, ha experimentado un crecimiento significativo alcanzando a 7.242 docentes, lo que supone un aumento aproximado del 55 por ciento respecto a cursos anteriores.

Según ha informado el Gobierno andaluz en una nota, del total de profesionales en formación, 4.357 corresponden al Cuerpo de Maestros, 2.532 al de Enseñanza Secundaria, 152 a los cuerpos de Profesores y Maestros de Artes y Diseño, Música y Artes Escénicas, y 201 al profesorado de Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.

En concreto, en los últimos cursos académicos, esta formación ha experimentado una "evolución significativa", orientada a mejorar su coherencia organizativa, su adecuación a las distintas situaciones administrativas del profesorado y su alineación con las prioridades estratégicas del sistema educativo andaluz.

Al hilo, esta progresión ha permitido consolidar una estructura que combina la formación presencial virtual (síncrona) y la formación a distancia a través de la plataforma del Aula Virtual de Formación del Profesorado.

En contexto, la organización de la fase de prácticas se configura como un itinerario formativo renovado que incluye curso de formación semipresencial, alternando sesiones presenciales virtuales con la realización de tareas en Aula Virtual de Formación del Profesorado y curso de iniciación a la prevención de riesgos laborales en la docencia que se realiza en la modalidad 'online'. Así, ambos son de carácter obligatorio y también recoge un curso para la acreditación de la competencia digital docente del nivel A1, voluntario y a distancia.

En el ámbito de la Formación Profesional, las acciones formativas se han actualizado conforme a la nueva normativa de los grados D y E. Para ello, se ha realizado en la plataforma del Aula Virtual una revisión técnica exhaustiva de los contenidos del curso, tales como los supuestos prácticos, preguntas de evaluación y los sistemas de evaluación automática "para garantizar unos contenidos de máxima calidad y rigor normativo". La fase de prácticas cuenta, además, con la tutorización individualizada en el centro docente en el que cada uno de los funcionarios en prácticas están prestando servicio.

Tal y como ha precisado la Administración local, el tutor es personal funcionario de carrera, del mismo cuerpo y especialidad y que, preferentemente se encuentre desarrollando la jefatura del departamento didáctico correspondiente.

En este sentido, colabora en la elaboración del proyecto de trabajo que debe realizar el personal funcionario en prácticas, realiza observaciones a lo largo del primer y segundo trimestre, una vez concluidos los cursos, y participa en la comisión de evaluación que, en el tercer trimestre, se elabora para cada funcionario en prácticas.

Asimismo, la Junta ha destacado el papel de la Inspección Educativa que, además de presidir las comisiones de evaluación que se constituyen en cada centro que cuenta con funcionarios en prácticas, realiza visitas y observaciones individualizadas a cada uno del personal funcionario en prácticas.

Finalmente, la Comisión de Evaluación otorgará la calificación de apto o no apto en base a los informes de evaluación de la Inspección Educativa sobre la aptitud para la docencia, de la dirección del centro y del tutor de prácticas. Además, cuenta con la valoración del proyecto de trabajo y de la memoria final y la certificación de los centros de profesorado de haber superado los cursos de formación.

En suma, este modelo no sólo garantiza una adecuada incorporación del profesorado a la función pública, sino que se consolida como un "elemento estratégico" para la modernización educativa en Andalucía, "favoreciendo la cohesión entre etapas y la actualización permanente de sus profesionales".