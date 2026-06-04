Más de 80 centros de Cádiz participan en programas de educación ambiental

Archivo - El CEIP Las Cortes de San Fernando (Cádiz) recibiendo la Bandera Verde en 2023 por su compromiso con la educación ambiental. ARCHIVO. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 80 centros de la provincia de Cádiz participan en programas específicos de educación ambiental, algunos de ellos en varios a la vez, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el día 5 de junio.

En una nota de la Junta, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha puesto en valor los programas que se implementan en los centros docentes, sostenidos con fondos públicos, para fomentar la educación ambiental y el desarrollo sostenible

Castillo ha destacado el desarrollo de la Red Andaluza de Escoescuelas y del proyecto Aulas Verdes Abiertas, iniciativas que "transforman las escuelas y los institutos en centros de aprendizaje sostenible, fomentan el respeto al medio ambiente, la reducción de residuos, el uso responsable del agua y la energía y la mejora del entorno natural y social".

La Red Andaluza de Ecoescuelas está integrada por 346 centros educativos de Infantil y Primaria y por Institutos de Enseñanza Secundaria sostenidos con fondos públicos, más de 8.000 docentes y 132.000 alumnos. En Cádiz participan 56 centros.

Las Ecoescuelas son una iniciativa educativa de la Junta de Andalucía que integra a centros comprometidos con la mejora del entorno escolar y abordan temas clave como el cambio climático, la biodiversidad y geodiversidad, los ecosistemas forestales y la flora silvestre, la educación para la circularidad, el litoral, medio marino y la gestión y el valor del agua.

El programa impulsa encuentros regionales en los que participan todos los miembros de la red y otros específicos para el alumnado, en los que pueden compartir y potenciar las experiencias de cada centro. Además, se organizan jornadas provinciales para coordinadores y se llevan a cabo planes de formación.

En cuanto al Proyecto Aulas Verdes Abiertas, se trata de una iniciativa educativa para rediseñar y renaturalizar los espacios exteriores de los centros, convirtiéndolos en entornos de aprendizaje sostenibles, saludables y versátiles.

Cada curso participan 150 centros educativos no universitarios de titularidad pública de Andalucía inscritos en el Programa ALDEA, que reciben asesoramiento técnico, formación docente y dotación económica para adaptar los espacios con plantaciones, mobiliario natural, huertos, pérgolas y zonas de sombra. De ellos, 34 son de Cádiz.