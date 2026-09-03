Más de 9.500 niños comienzan el primer ciclo de Educación Infantil en Almería, un 3,8% más que el pasado curso

Visita a la escuela infantil 'Las Norias', en El Ejido (Almería), con motivo del inicio del curso 2026/27 en el primer ciclo de Educación Infantil. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.533 niños y niñas han comenzado el curso 2026/27 en el primer ciclo de Educación Infantil en la provincia de Almería, 347 más que los 9.186 matriculados el pasado curso, lo que supone un incremento del 3,8 por ciento. Además, este curso ha comenzado con la gratuidad de la escolarización para los niños y niñas de uno y dos años.

La provincia cuenta con una oferta de 13.727 puestos escolares distribuidos en 959 unidades y 238 centros. La red provincial está integrada por 15 escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía, 62 de titularidad municipal y 161 centros de Educación Infantil adheridos, según ha trasladado la Administración autonómica en una nota.

El número de centros ha pasado de 233 a 238 respecto al curso 2025/26, mientras que la oferta de puestos escolares ha aumentado de 13.269 a 13.727. Por edades, se han registrado 639 matrículas de menores de un año, 3.778 de un año y 5.116 de dos años.

El delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, acompañado de la delegada territorial de Educación, Carmen María Jiménez, y de la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha visitado la escuela infantil 'Las Norias' con motivo del inicio del curso.

Durante la visita, Góngora ha destacado que la gratuidad "amplía el apoyo a las familias y facilita el acceso a esta primera etapa del sistema educativo" y ha valorado la evolución positiva de la escolarización en la provincia.

"Iniciamos el curso con más alumnos y alumnas, más centros y una mayor oferta de puestos escolares que el pasado año, lo que refleja el crecimiento que está experimentando el primer ciclo de Educación Infantil en Almería", ha señalado.

Por su parte, la alcaldesa de El Ejido ha destacado la importancia de las escuelas infantiles, porque "se trata de un recurso socioeducativo que sirve para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, para responder a las necesidades de atención, cuidado y bienestar general de los niños y para asegurar que los alumnos cuenten con los mejores espacios para su aprendizaje".

Ibáñez ha agradecido "la firme apuesta que está haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía en pro la educación pública desde las etapas más tempranas". Como ejemplo, se ha referido a la gratuidad en las escuelas infantiles y ha destacado que "más de 2700 niños y niñas ejidenses pueden beneficiarse de esta medida lo que supondrá más de tres millones de euros de ahorro para las familias ejidenses".

MEJORA DE LAS ESCUELAS INFANTILES

La Junta de Andalucía mantiene también su apuesta por la mejora de las instalaciones de las escuelas infantiles de su titularidad. Durante el curso 2025/26 ha destinado 150.000 euros al programa de Confort Térmico y 408.267 euros a Mejora tu Centro.

Estas actuaciones se han dirigido, entre otras cuestiones, al arreglo de cubiertas y aseos, la instalación de aparatos de climatización, la sustitución de puertas, la pintura y la mejora de lucernarios.

A estas inversiones se suman las actuaciones desarrolladas dentro de los distintos planes de infraestructuras educativas. Las intervenciones ya finalizadas en escuelas infantiles de Almería, El Ejido, Roquetas de Mar y Vícar alcanzan una inversión de 1.394.564 euros.

Asimismo, están previstas nuevas actuaciones en escuelas infantiles de Almería, El Ejido y Vera, con una inversión conjunta de 668.097 euros, destinadas a obras de escolarización, reformas y mejoras, urgencias y necesidades técnicas.