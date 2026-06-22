Más de medio millar de estudiantes de la provincia de Jaén han participado en el programa 'Investiga y Descubre'

Entrega de certificación de participación al alumnado del programa 'Investiga y Descubre' - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 541 estudiantes de la provincia de Jaén han participado en el programa 'Investiga y Descubre'. Se trata de una iniciativa dirigida al alumnado con altas capacidades intelectuales y a estudiantes especialmente motivados, cuyo objetivo es estimular el aprendizaje, la creatividad y la profundización en distintos ámbitos de conocimiento.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación en Jaén, Francisco José Solano, que ha participado en la entrega de los certificados de participación al alumnado del IES Fuente de la Peña, en Jaén capital, ha destacado "la participación y el compromiso del alumnado".

Además, ha incidido en que se trata de una iniciativa destinada a "estimular el aprendizaje, la creatividad y la iniciativa personal de aquellos estudiantes que muestran especial interés, motivación y capacidad para profundizar en ámbitos de conocimiento más allá del currículo ordinario".

Solano ha subrayado también que el desarrollo de estas iniciativas a lo largo del curso permiten ofrecer respuestas educativas ajustadas a las necesidades del alumnado, "favoreciendo el desarrollo de su potencial, su creatividad y su capacidad para investigar, innovar y trabajar de manera colaborativa".

Durante el curso 2025-2026 han participado en la provincia de Jaén un total de 27 centros educativos, que han desarrollado 56 proyectos de investigación y profundización, con la implicación de 541 alumnos y alumnas de Educación Primaria y Secundaria.

Las temáticas abordadas han sido muy diversas y han respondido a los intereses y capacidades del alumnado, incluyendo ámbitos como las energías renovables, las nuevas tecnologías, la robótica, los ecohuertos, las matemáticas, la ciencia, la química o las redes sociales.

Este programa, que se desarrolla en horario no lectivo en los centros docentes públicos andaluces, está dirigido al alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (AACCII) y también a estudiantes altamente motivados para el aprendizaje, desde 3º de Educación Primaria hasta 4º de Educación Secundaria Obligatoria.

Entre los centros participantes se encuentra el IES Fuente de la Peña, que durante este curso ha desarrollado dos proyectos dirigidos al alumnado de 3º y 4º de ESO.

El primero de ellos, 'Creando Podcasts', coordinado por el profesor Julián Jesús Medina y en el que han participado siete estudiantes, ha tenido como objetivo desarrollar la capacidad crítica, creativa y comunicativa del alumnado mediante la investigación y la elaboración de contenidos multimedia, como podcasts, vídeos y otros productos digitales relacionados con temas cercanos a su realidad.

Gracias a esta iniciativa, los participantes han reforzado sus competencias digitales y comunicativas, convirtiéndose en creadores de contenidos capaces de investigar, reflexionar y transmitir información de forma rigurosa y atractiva.

Por su parte, el proyecto '¡Vamos a Jugar!', dirigido por el profesor Joaquín Martos y también con la participación de siete alumnos y alumnas, ha utilizado los juegos de mesa como herramienta para la investigación y aplicación de conceptos matemáticos avanzados.

El alumnado ha trabajado aspectos relacionados con la geometría, las probabilidades, la estadística y las estrategias de juego, potenciando el pensamiento lógico, crítico y la resolución de problemas mediante una metodología práctica y motivadora.

Finalmente el delegado territorial ha valorado estas iniciativas, que contribuyen a enriquecer la experiencia educativa del alumnado y a fomentar competencias clave para su futuro académico y personal.

En esta línea, ha resaltado la apuesta de la Consejería por programas que promuevan la excelencia educativa, la investigación y la innovación "como pilares fundamentales para construir una educación inclusiva, de calidad y adaptada a las capacidades e intereses de cada estudiante".