El Mes de la Salud 2026 lleva hábitos saludables a las aulas de siete municipios granadinos

La delegada de Desarrollo Educativo de la Junta en Granada, María José Martín, ha asistido a la presentación de la programación oficial de este proyecto junto al alcalde de Sante Fe, Juan Cobo, y la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Santa Fe. - JUNTA

SANTA FE (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

La iniciativa pionera del Mes de la Salud 2006 organizada por el Ayuntamiento de la ciudad granadina de anta Fe y la Unidad de Gestión Clínica de Santa Fe va a llevar los hábitos saludables a las aulas de siete municipios de la comarca de La Vega.

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Granada, María José Martín, ha asistido a la presentación de la programación oficial de este proyecto junto al alcalde de Santa Fe, Juan Cobo, y la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Santa Fe, Magdalena Berbel.

Por primera vez, los municipios de Chauchina, Fuente Vaqueros, Cijuela, Láchar-Peñuelas, Chimeneas y Santa Fe desarrollarán una programación coordinada de actividades en torno a la salud. La propuesta cuenta con la implicación activa de la comunidad educativa, con participación de escuelas infantiles, colegios de Primaria, centros concertados, institutos de Secundaria, centros de Educación Permanente y rural.

En su intervención, Martín ha asegurado que la salud comunitaria también se aprende en las aulas: "No podemos entender una educación completa si no trabajamos hábitos de vida saludables, bienestar emocional y prevención desde las primeras etapas". "Este Mes de la Salud demuestra que escuela, sanidad y administración local pueden caminar juntas para mejorar la vida de nuestras familias", ha agregado.

El programa del Mes de la Salud 2026 incluye, entre otras propuestas, talleres de alimentación saludable, rutas activas y marchas comunitarias. Además, se desarrollarán charlas sobre bienestar emocional, actividades intergeneracionales, sesiones informativas sobre prevención y autocuidado, jornadas de primeros auxilios en colegios, encuentros con profesionales sanitarios y propuestas específicas para personas mayores, infancia y adolescencia.

También, tal como refleja el programa, se incluirán acciones como el Programa Anual de Prescripción de Electrófisio y visitas escolares al centro de salud, coordinadas por el equipo de enfermería.

Así, este 7 de abril, Día Mundial de la Salud, se inicia un mes entero de actividades, participación y compromiso colectivo. Desde la organización, han animado a toda la ciudadanía a participar, implicarse y caminar juntos en esta iniciativa que convierte la salud en un derecho vivido en las plazas, los parques, los centros educativos y el día a día de los pueblos.