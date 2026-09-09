Moreno inaugura en Benahadux (Almería) el curso para Infantil y Primaria, con 690.624 alumnos en 2.375 colegios

Archivo - Niños en el aula en su primer día de clase tras la vacaciones de verano, a 10 de septiembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inaugura este jueves en Benahadux (Almería) el curso en el segundo ciclo de Infantil y Primaria, etapas en las que están matriculados 690.624 alumnos en 2.375 colegios. Este curso 2026/2027 arranca después de conocerse los datos del informe PISA 2025, en el que los alumnos andaluces de 15 años están más de diez puntos por debajo en conocimientos Matemáticos, comprensión lectora y Ciencias de la media nacional.

En este curso, precisamente en 3 años, se estrena la nueva ratio de un máximo de 22 alumnos por clase. Un total de 234 colegios contarán con nuevas aulas de tres años del segundo ciclo de Infantil como consecuencia de esta bajada de la ratio, tal y como establece la normativa de escolarización. Así, por primera vez en Andalucía se fija por normativa una ratio máxima en Educación Infantil inferior a la establecida con carácter general por el Gobierno central en la ley orgánica.

Esta medida "estructural", a juicio de la Junta, permitirá una atención más personalizada para cada alumno, mayor capacidad para detectar las dificultades de aprendizaje y una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Igualmente, este curso ha entrado en vigor el nuevo decreto para la mejora del sistema educativo y de la gestión de la actividad docente en el que se establecen medidas nuevas para prevenir el acoso escolar, entre ellas, el cambio de centro por parte del presunto agresor.

"En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso o ciberacoso ecolar, se informará del inicio del protocolo de actuación al servicio provincial de Inspección educativa. El director registrará las actuaciones realizadas a través del módulo habilitado para ello en el sistema de información Séneca".

En lo relativo a la convivencia, se especifica la modificación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar. En este caso, al tener constancia un centro de un supuesto caso de acoso escolar, "el equipo directivo se reunirá con el tutor de los alumnos afectados y los orientadores para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda".

Esta reunión "deberá registrarse, especificando la información recogida y las actuaciones acordadas a través del módulo habilitado para el registro de dicho protocolo en el Séneca". A continuación, "en todos los casos" en que haya indicios de un presunto acoso o ciberacoso, el centro informará del protocolo de actuación a la Inspección educativa y registrará las actuaciones realizadas en el Séneca. En los casos de agresión al profesorado, el director del centro "notificará inmediatamente el hecho al inspector de referencia quien se personará en el centro y atenderá al profesional agredido" y registrará las actuaciones en el Séneca.

Por otro lado, la Junta de Andalucía ha destinado cerca de 1.000 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar. De esta manera, más de un millón de familias recibirán una ayuda media de 860 euros para el curso escolar. Incluye aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de Infantil, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementarios, el transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias, de la que se benefician más de 867.000 estudiantes.

Así, en este curso estrenan libros nuevos los alumnos de primer y segundo curso de Primaria y también se renueva la dotación para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con una inversión de la Junta de Andalucía de 50 millones de euros. Los servicios complementarios aumentan en este curso con 22 centros más que ofrecen aula matinal, hasta un total de 1.661 centros; siete nuevos centros autorizados para el comedor escolar, hasta alcanzar los 2.056; y cinco colegios más tienen actividades extraescolares, para un total de 1.682 centros andaluces. En total, 2.332 centros ofrecerán a las familias uno o más servicios complementarios.

De esta forma, desde el curso 2019/2020 se han incrementado en 202 los centros con aula matinal, en 117 los que disponen de comedor escolar y en 25 con actividades extraescolares. La previsión de usuarios del comedor escolar es de más de 188.000 alumnos, alrededor de 116.000 en aula matinal y 82.000 en extraescolares. Por su parte, el transporte escolar gratuito beneficiará a unos 95.000 estudiantes.

Respecto a las infraestructuras educativas, un total de 494 centros educativos públicos de Andalucía son objeto de obras de mejora este curso 2026-2027. Son 551 actuaciones finalizadas o con fecha prevista de terminación hasta final de 2026, con un presupuesto de más de 106 millones de euros. De estas intervenciones se benefician alrededor de 230.000 alumnos, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones.

Los nuevos centros son el Instituto de Educación Secundaria de Las Salinas, en Roquetas de Mar (Almería); la sustitución del edificio de Primaria del CEIP Los Argonautas de Chipiona (Cádiz) y el nuevo CEIP Bernardo Barco de La Campana (Sevilla). A estas nuevas infraestructuras se suman 27 ampliaciones, destacan entre ellas el IES Juan Goytisolo de Carboneras (Almería); el IES Lola Flores de Jerez de la Frontera (Cádiz); los IES Grupo Cántico y Gran Capitán de Córdoba; el CEIP San Juan de Dios de Granada; el CEIP Virgen del Carmen de El Rompido, en Cartaya (Huelva); el IES Antonio de Mendoza de Alcalá la Real (Jaén); el IES Fernando de los Ríos de Málaga y el CEIP Valdés Leal de Sevilla; así como 521 reformas, mejoras y modernizaciones.