Once docentes jubilados componen este curso en la provincia de Córdoba la Red Comparte Experiencia

El delegado territorial de Educación, Diego Copé (segundo por la izda.), en su visita al IES Luis de Góngora. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de once docentes jubilados cordobeses componen este curso en la provincia la Red Comparte Experiencia, iniciativa pionera de la Junta de Andalucía gracias a la cual docentes jubilados con una dilatada carrera profesional pueden regresar a los centros educativos para realizar funciones relacionadas con la mentoría, el asesoramiento técnico y la formación del profesorado, así como la colaboración en actividades complementarias tales como talleres, seminarios o conferencias.

Así lo ha indicado el Gobierno andaluz en una nota en la que ha detallado que ocho de estos profesionales se encuentran desempeñando sus funciones en centros educativos de la capital (IES Medina Azahara, IES Luis de Góngora, IES Blas Infante y CEIP Juan de Mena), mientras que otros tres lo hacen en la provincia (CEIP Ramón Hernández Martínez, de Cañete de las Torres; CEIP Urbano Palma, de Santaella, y CDP San José, de Cabra).

El delegado territorial de Educación, Diego Copé, ha visitado en la jornada del viernes uno de estos centros, concretamente el IES Luis de Góngora de la capital. Allí ha manifestado que este programa "permite reconocer y poner en valor el inmenso potencial humano y el conocimiento acumulado de nuestros docentes jubilados. A través de la figura del profesorado emérito colaborador, brindamos a estos profesionales una vía voluntaria para mantener su vinculación con las aulas, aportando su dilatada trayectoria en beneficio tanto de los centros como de las nuevas generaciones de profesores".

Igualmente, Copé ha indicado que "las funciones que desempeñarán son de enorme valor estratégico y no sustituirán en ningún caso al personal activo; se centrarán en labores esenciales de asesoramiento, mentoría a docentes noveles, dinamización de proyectos, mediación y orientación. Con esta iniciativa enriquecemos enormemente la vida pedagógica de las aulas, facilitando un diálogo intergeneracional que reforzará la formación continua y la excelencia en nuestras comunidades escolares".

Esta nueva figura docente, que deberá renovar cada curso su condición de colaborador en un periodo que no sobrepase los tres años, podrá ser solicitada cada curso académico, tanto por los centros educativos como por los interesados, entre el 1 y el 30 de junio.

El profesor emérito podrá prestar su colaboración en los centros educativos mediante dos modalidades: la 'Vía abierta', donde el docente presenta un proyecto para que cualquier centro interesado andaluz pueda incorporarlo en su plan de centro, y la 'Vía concreta', donde el proyecto se diseña, planifica y presenta en coordinación directa con un centro docente específico.