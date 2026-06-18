Las oposiciones a docentes comenzarán en Andalucía el sábado 20 de junio con más de 21.300 aspirantes

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ofertado un total de 5.015 plazas de nuevo ingreso y 32 procedentes de la reserva de discapacidad pendiente de procedimientos selectivos anteriores. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado 20 de junio comenzarán en Andalucía las oposiciones para acceder a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional con un total de 21.366 aspirantes. Para el buen desarrollo de las oposiciones, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha constituido 323 tribunales integrados por 1.615 funcionarios de carrera.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ofertado un total de 5.015 plazas de nuevo ingreso y 32 procedentes de la reserva de discapacidad pendiente de procedimientos selectivos anteriores, de tal manera que de forma conjunta totalizan 5.047 puestos de 66 especialidades, según la información recogida por la Junta en una nota de prensa.

En concreto, para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria son 4.406 plazas; en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas son 201 plazas y en el Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional son 440 plazas.

Estos puestos proceden de tres decretos de Oferta de Empleo Público (2023, 2024 y 2026) y corresponden a la tasa de reposición del 100% de las bajas producidas por jubilaciones, fallecimientos o traslados voluntarios a otras comunidades autónomas, entre otros. Los ejercicios del sábado tendrán lugar en las ocho universidades públicas de Andalucía (a excepción de la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide), que ceden sus espacios a la Consejería.

También se desarrollarán en los mismos tribunales las Pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria para personal funcionario de carrera, con un mínimo de seis años, del subgrupo A2, en las que se ofertan 120 plazas. El acto de presentación se producirá el mismo día 20 de junio. La fase de oposición se desarrollará durante el mes de julio en la sede de los tribunales.

En esta convocatoria se ha introducido una novedad relativa al baremo de la fase de concurso. Así, puntuará la superación de la fase de oposición de hasta dos procedimientos selectivos de ingreso en la función pública docente en la misma especialidad del cuerpo a la que se opta, y que hayan sido convocados desde 2012 incluido, una medida para premiar el esfuerzo y los conocimientos del personal que aprueba sin plaza en procedimientos selectivos anteriores.

También se ha incorporado por primera vez la valoración específica para la Competencia Digital Docente alineada con el marco regulador de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Gracias al sistema informático de la Consejería, en colaboración con la Agencia Digital de Andalucía, todo el procedimiento de gestión de las oposiciones es íntegramente digital, facilitando una logística con cientos de tribunales, miles de vocales en los mismos y decenas de miles de personas aspirantes en un espacio de tiempo de aproximadamente un mes, contribuyendo además al cuidado del medio ambiente al evitar la impresión de más de dos millones de documentos en formato papel.

En este sentido cabe destacar que todas las fases del procedimiento selectivo; solicitud de participación, presentación de méritos, presentación de la programación didáctica, calificación, entrega de rúbricas y todas las actas del expediente se realizan de forma telemática y segura. Finalmente, la digitalización del expediente administrativo y económico optimiza el sistema de archivo de la Junta de Andalucía, garantizando una gestión más ágil y eficiente de la documentación, así como su posterior recuperación para múltiples cuestiones.

En este procedimiento selectivo se mantienen las medidas de conciliación implantadas en Andalucía, lo que permite que las mujeres con hijos lactantes puedan recuperar el tiempo de lactancia en el desarrollo de la prueba, y el aplazamiento de las mismas por razones vinculadas al parto y al puerperio, dentro de los días de actuación de los tribunales.

Consta de una fase de oposición, otra de concurso y una fase de prácticas. El concurso-oposición comienza el 20 de junio con la presentación de los candidatos ante el tribunal asignado, en cuyo acto serán informados sobre el desarrollo del proceso selectivo. Tras el acto de presentación, el mismo 20 de junio se iniciará la primera prueba que tendrá por objeto la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad a la que se opta y que constará de dos partes que se valorarán conjuntamente: una práctica para comprobar la formación científica y el dominio de habilidades técnicas del candidato y otra teórica consistente en el desarrollo escrito de un tema elegido por el aspirante, de entre varios extraídos al azar por el tribunal.

En algunas especialidades la parte práctica se desarrollará en días posteriores y en las sedes de los tribunales en los centros educativos. La segunda prueba, centrada en la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio de la docencia, consistirá en la presentación y defensa de una programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad didáctica. Cada una de las dos pruebas deberá ser superada por el aspirante con una puntuación igual o superior a cinco puntos sobre diez.

El procedimiento selectivo acabará durante la última semana del mes de julio. Respecto a la fase de concurso, que se puntuará con un máximo de diez puntos, se valorará, entre otros méritos, la experiencia docente previa y la formación académica del personal aspirante. La puntuación global del concurso-oposición resultará de la ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso, siendo de 2/3 para la fase de oposición y de un 1/3 para la fase de concurso.