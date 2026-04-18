Participan más de cien familias en jornada formativa 'Coeducar en familia: una apuesta por el futuro' en Úbeda (Jaén)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ÚBEDA (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, ha asistido a las jornadas formativas 'Coeducar en familia: una apuesta por el futuro', organizadas por la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (Codapa) en Úbeda.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz, en este encuentro, en el que han participado más de un centenar de familias andaluzas, se ha abordado el acompañamiento a las familias en la educación del alumnado desde una perspectiva de igualdad, abarcando todas las etapas educativas, desde Educación Infantil hasta la Formación Profesional, incluida la Educación Especial.

Asimismo, la jornada ha constituido un espacio de reflexión, intercambio de herramientas prácticas y creación de redes de apoyo entre las familias.