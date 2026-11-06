Los presupuestos de la Junta prevén 44 millones de inversión para la mejora de las infraestructuras educativas de Málaga

El delegado territorial de Educación, Miguel Briones, en rueda de prensa - JUNTA

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Educación, Miguel Briones, ha presentado este viernes el presupuesto que la Junta de Andalucía destinará a su departamento en 2027. En concreto, los presupuestos de Andalucía prevén 44 millones de euros de inversión para la mejora de las infraestructuras educativas de Málaga.

Briones ha dado a conocer las principales actuaciones previstas en materia de redacción de nuevos proyectos, así como la construcción, sustitución y mejora de centros educativos en la provincia de Málaga durante el próximo año.

Asimismo, ha señalado que esta cifra "refleja el compromiso del Gobierno andaluz con la mejora de nuestros centros educativos y con la adaptación de la red pública a las necesidades de crecimiento de los municipios malagueños".

"Las inversiones previstas tienen un impacto directo en la calidad de la educación y en las oportunidades de nuestro alumnado", ha remarcado el delegado de Educación.

En lo referente a nuevos proyectos, la Junta ha destinado una cantidad cercana a los seis millones de euros para la redacción de nuevos proyectos y revisión de otros existentes. Entre los más destacados se encuentran consignadas las ampliaciones del CEIP Enrique Ramos Ramos (Algarrobo) y los IES Tomás Hormigo (Estepona) y La Cala de Mijas (Mijas), así como la reforma integral del IES Reyes Católicos.

En cuanto al capítulo de obras y actuaciones ya licitadas, se contemplan proyectos que alcanzan una inversión total de 38 millones de euros.

Entre las actuaciones de mayor envergadura destaca la construcción del nuevo IES en la zona de Soliva, en Málaga capital, para cuya ejecución, iniciada a principios de 2026, se contempla una inversión de 10.752.061,83 euros. El nuevo centro tendrá tres líneas de Secundaria Obligatoria y cuatro líneas de Bachillerato, para un total de 640 nuevos puestos escolares.

También figura la construcción de un nuevo instituto en La Cala del Moral, en el municipio de Rincón de la Victoria, para el que se contemplan 7.768.908,44 euros. Este centro contará con tres líneas de secundaria obligatoria, para un total de 360 puestos escolares.

A ambas infraestructuras se suma el nuevo IES en Benalmádena Pueblo, para el que se reserva una inversión de 10.289.985,04 euros. El instituto, ya en construcción, tendrá capacidad para 500 alumnos y contará con tres líneas de Secundaria y dos de Bachillerato.

El capítulo de sustitución de centros educativos incluye dos proyectos destacados: el CEIP Pablo Ruiz Picasso de Fuengirola, con un presupuesto de 4.386.250 euros, y el CEIP Intelhorce, en el distrito malagueño de Campanillas, cuya inversión asciende a 6,7 millones de euros.

9.811 MILLONES PARA EDUCACIÓN

Por otro lado, ha recordado que, en total, la Junta de Andalucía ha destinado a la Consejería de Educación un presupuesto para 2027 de 9.811 millones de euros, 471,9 más respecto a 2026, lo que supone un incremento de un 5,05%.

De ellos, la cifra que la administración autonómica aporta con fondos propios alcanza los 8.915 millones de euros, lo que supone que el 90,8% del presupuesto no proviene de fondos europeos ni estatales. Además, para 2027 Andalucía va a recibir 60 millones menos de fondos del Gobierno de España, un 11,16% menos.

En cuanto a las ayudas a las familias andaluzas, se destinan más de 1.024 millones en ayudas, un crecimiento del 6,65% respecto al año pasado y una ayuda media por alumno de 902 euros al año, la más alta de España. Dentro de estos programas destaca la inversión en comedores, que crece un 4,35%, hasta superar los 102 millones de euros, lo que permite ampliar la oferta, a la vez que se asegura la sostenibilidad y la calidad del servicio; el transporte escolar aumenta su inversión hasta los 136,8 millones, un 2,72% más que en 2026, garantizando el acceso a los centros de todo el alumnado, especialmente en las zonas rurales. Para el aula matinal y las actividades extraescolares se destinan 21 millones, casi un 15% más que el año anterior. En cuanto a las becas, en 2027 se destinarán 376 millones.

El refuerzo de la plantilla docente, que alcanza los 12.813 profesionales, supone una inversión de 745,5 millones anuales. Este refuerzo se acompaña de una inversión adicional de 30,7 millones en gastos corrientes que permitirá seguir mejorando la calidad de la enseñanza, la vinculación con las empresas o la empleabilidad del alumnado. Otros 14,7 millones se destinan a infraestructuras y equipamientos necesarios para los ciclos formativos.

En materia de infraestructuras docentes, la dotación presupuestaria para 2027 es de más de 183 millones de euros en inversiones reales en bienes inmuebles, continuando la apuesta por la modernización de las infraestructuras iniciadas en 2019.

Esta inversión incluye 174 millones para la construcción, reparación y equipamiento de los centros públicos, un 10% más que en 2026. También contemplan 9,4 millones para actuaciones y ayudas para paliar los daños por fenómenos meteorológicos.