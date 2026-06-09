Profesionales abordan en Granada la salud mental de los menores desde una perspectiva multidisciplinar

IV Jornadas de Educación y Justicia 'Salud Mental desde el Sistema Educativo, Judicial y de Protección' celebradas en Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha organizado las IV Jornadas de Educación y Justicia 'Salud Mental desde el Sistema Educativo, Judicial y de Protección', para abordad la salud mental en menores desde una perspectiva multidisciplinar.

El encuentro, que se ha celebrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, ha reunido a profesionales de los ámbitos educativo, judicial y social para analizar los retos actuales en salud mental, trastornos graves de conducta y justicia juvenil.

En concreto, ha estado dirigido a equipos directivos, profesionales de orientación educativa, inspectores, personal de Justicia Juvenil, equipos técnicos de Fiscalía de Menores, directores de centros de protección de menores, así como a coordinadores y maestros de compensación educativa, entre otros.

Estas jornadas se consolidan como un foro de referencia para el análisis de los principales desafíos que afectan a la infancia y la adolescencia, con especial atención a la salud mental, los trastornos graves de conducta y la Justicia Juvenil.

A través de ponencias y mesas de trabajo, profesionales de distintos ámbitos han compartido experiencias y buenas prácticas orientadas a mejorar la prevención, detección e intervención con menores en situación de vulnerabilidad.

Durante la inauguración, la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación profesional, María José Martín, ha destacado la importancia de la colaboración iniciada en 2006 entre las administraciones educativa y de Justicia.

En Granada, este convenio se ha traducido en acciones concretas, como la incorporación de tres profesionales de educación que trabajan exclusivamente en el seguimiento de menores con medidas judiciales, garantizando su inclusión educativa al cien por cien.

En el curso 2025/26, esta intervención coordinada ha alcanzado a 118 centros educativos y 385 menores atendidos en la provincia.

"La clave del éxito está en la coordinación multidisciplinar, el tratamiento y comprensión de la salud mental en niños y adolescentes es un pilar fundamental de nuestra sociedad que requiere una acción inmediata, clara y proactiva", ha subrayado la delegada.

La jornada comenzó con la conferencia inaugural 'Desafíos actuales del sistema de Justicia Juvenil, como respuesta a los problemas de la adolescencia y la juventud', a cargo de Jorge Jiménez Martín, magistrado juez de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Granada.

A continuación, se desarrollaron dos mesas de trabajo, una sobre 'Trastornos graves de conducta y salud mental en menores y adolescentes', moderada por José Rodríguez Ruiz, jefe de servicio de Ordenación Educativa, en la que han participado expertos de protección de menores, orientación educativa y salud mental en medio abierto.

La otra mesa ha abordado la 'Prevención y protocolos de prevención del suicidio', moderada por Fermín Olvera Porcel, jefe de servicio de Justicia.

Se han abordado estrategias de detección e intervención en el ámbito educativo y en centros de internamiento.

Entre los principales objetivos de las jornadas destacan analizar los desafíos actuales de la adolescencia en relación con la salud mental, favorecer el intercambio de buenas prácticas entre profesionales, promover la coordinación interinstitucional y difundir protocolos para la prevención del suicidio en contextos educativos y de intervención con menores.