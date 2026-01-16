El profesorado emérito andaluz podrá participar de la docencia a través de la Red Comparte Experiencia

Homenaje al profesorado jubilado en Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, ha anunciado este viernes que los docentes eméritos que quieran seguir participando en la actividad docente podrán formar parte de la Red Comparte Experiencia, incluida en el Decreto que regula las actividades del profesorado emérito para su colaboración en centros docentes públicos que ultima la Consejería.

Castillo ha participado en el Paraninfo de la Universidad de Almería en el acto de reconocimiento al personal docente y de administración y servicios de la Delegación Territorial de Almería jubilado durante los años 2021, 2022 y 2025, actualizándose con este acto el homenaje a los funcionarios cuyo evento no se pudo conmemorar por causa de la pandemia de covid-19.

En una nota tras su intervención, la consejera ha informado de que "un total de 911 funcionarios de la Junta de Andalucía en Almería reciben hoy un merecido reconocimiento tras dedicar su trayectoria profesional a prestar servicio y mejorar la vida de los almerienses".

La titular de la administración educativa andaluza ha agradecido a estos profesionales sus años de dedicación y ha subrayado que este acto es un "homenaje por los años trabajados" así como una "reivindicación de la profesión docente" y de la "función social insustituible del profesorado andaluz como transmisor de competencias, conocimientos y valores" subrayando que esta profesión implica "un fuerte compromiso que se alcanza solo desde la vocación genuina".

Asimismo, ha valorado "el respaldo del Gobierno de Juanma Moreno a los docentes con la puesta en marcha de la primera Ley de Autoridad del Profesorado andaluz, pionera en España", y el cumplimiento de los acuerdos para que los docentes andaluces hayan dejado de ser los peor pagados del país y estar ahora por encima de la media nacional".

TEMPORALIDAD DEL PERSONAL

En cuanto a temporalidad del personal docente, la consejera ha asegurado que se trata "de una de las más bajas de España, con un Plan estratégico de estabilización que ha sido negociado en la mesa sectorial y por el que no hay ninguna especialidad que esté más de tres años sin que se convoquen plazas de oposiciones".

El evento, que ha estado conducido por el secretario general de la Delegación de Desarrollo Educativo y FP de Almería, Francisco Javier Martínez, ha estado amenizado por la actuación del Cuarteto de la Ocal y ha contado con la asistencia del delegado territorial, Francisco Alonso Martínez, y con la presencia de más de 350 homenajeados y familiares.