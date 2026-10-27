El programa de Educación y Justicia para prevenir la delincuencia juvenil llegará a más de 370 estudiantes de Jaén

Presentación de la edición 2026-2027 del programa de prevención de la delincuencia juvenil. - JUNTA

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa de prevención de la delincuencia que impulsan en Jaén las delegaciones territoriales de Educación y de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local llegará este curso a más de 370 estudiantes de la capital.

Los responsables de ambos departamentos autonómicos, Francisco José Solano y Mario Martos, han asistido a la presentación de esta nueva edición en el Centro Público Integrado de Formación Profesional (Cpifp) El Valle, según ha informado en una nota la Junta.

Esta iniciativa comenzó a desarrollarse en el curso 2010-2011 con el objetivo de prevenir conductas delictivas entre la población menor de edad mediante actuaciones de sensibilización en el ámbito educativo. Desde su puesta en marcha, han participado en ella 7.239 jóvenes.

La experiencia acumulada ha permitido actualizar sus contenidos para adaptarlos a las necesidades detectadas, y los materiales elaborados han despertado el interés de otras provincias andaluzas para su posible aplicación.

La presentación de esta nueva edición ha contado con la presencia de 53 estudiantes de Formación Profesional del Cpifp El Valle. A lo largo del curso, se impartirá también en los IES Jabalcuz y San Juan Bosco y los centros educativos Divino Maestro, Pedro Poveda, Santa María de los Apóstoles y San Vicente de Paúl de la capital. En total, se prevé que llegue a unos 376 estudiantes.

La actividad se articula en tres sesiones dirigidas al alumnado de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de FP Básica. Profesionales especializados en justicia juvenil y atención a víctimas abordarán las formas de violencia más frecuentes entre menores, las consecuencias de los delitos desde la perspectiva de quienes los sufren y las actuaciones que se desarrollan con los menores que cumplen medidas judiciales en centros de internamiento.

Estos encuentros tienen como finalidad acercar al alumnado a la realidad de estas situaciones, explicar sus implicaciones personales y sociales y favorecer la reflexión sobre la responsabilidad individual, el respeto a los demás y la prevención de conductas de riesgo.

Además, entre las actuaciones complementarias, figura la celebración anual de las Jornadas de Educación y Justicia, organizadas por ambas delegaciones territoriales. Están dirigidas a profesionales de la orientación educativa y permiten compartir pautas de intervención y materiales del programa para trabajar la prevención con el alumnado en el aula.

PROFESIONALES

El desarrollo del programa cuenta con la implicación del personal del Servicio de Justicia de la Delegación Territorial en Jaén y de profesionales especializados, como psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y juristas.

También intervienen profesionales vinculados a los centros y servicios del sistema de Justicia Juvenil y al Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), que contribuyen a explicar tanto las consecuencias de las conductas delictivas como el trabajo de intervención y reeducación con menores infractores.

La colaboración entre ambas consejerías también contempla medidas para garantizar la continuidad formativa de los menores que cumplen medidas judiciales.

En este marco, se trabaja para mantener su escolarización durante la etapa obligatoria, facilitar itinerarios educativos y pruebas que favorezcan la obtención del título de ESO y promover la continuidad en enseñanzas posteriores, de acuerdo con la normativa vigente en materia de responsabilidad penal de los menores.