Refuerzan la FP en la costa de Granada con un nuevo ciclo de Construcción en el IES Puerta del Mar

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha visitado el instituto Puerta del Mar de Almuñécar, donde ha puesto de relieve la apuesta del Gobierno andaluz por el impulso de la Formación Profesional (FP) en la Costa Tropical, con especial atención a la implantación del nuevo ciclo de grado medio de Construcción, que comenzará a impartirse en el curso 2025/2026.

Martín ha destacado en una nota de prensa que "la FP es una prioridad estratégica para la Junta de Andalucía, porque conecta directamente la educación con el empleo y con las necesidades reales del tejido productivo. El nuevo ciclo de Construcción del IES Puerta del Mar responde a una demanda creciente del sector y amplía las oportunidades de cualificación y empleabilidad de los jóvenes de Almuñécar y de toda la Costa Tropical".

La delegada ha subrayado que la costa granadina cuenta actualmente con 51 ciclos formativos de grado básico, medio y superior, y un curso de especialización, distribuidos en doce centros públicos de cuatro municipios, lo que refleja "un crecimiento sostenido y planificado de la oferta de FP, adaptada a los sectores clave de la comarca, como la agricultura, el turismo, la construcción, la dependencia y la industria tecnológica".

En este sentido, ha explicado que desde 2018 las plazas ofertadas de FP en la Costa han pasado de 950 a 1.284, lo que supone un incremento del 27 por ciento, mientras que el alumnado matriculado ha crecido cerca de un 40 por ciento, y el número de ciclos se ha incrementado en un 72 por ciento, con la implantación de 13 nuevos ciclos y un curso de especialización en los últimos seis años.

Asimismo, Martín ha resaltado la importancia de los programas de innovación y modernización de la FP, como las aulas de emprendimiento y de tecnología aplicada, señalando que "el IES Puerta del Mar es un ejemplo de centro comprometido con una FP moderna, innovadora y conectada con el entorno productivo, que fomenta el emprendimiento y la capacitación tecnológica del alumnado".

Por su parte, el alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, que acompañó a la delegada en su visita, ha destacado la inversión que la Junta de Andalucía está realizando en los centros educativos del municipio. "Nunca antes la Junta había invertido tantos recursos en los centros educativos de nuestro municipio. Prueba de ello son las mejoras realizadas en colegios e institutos, destacando la inversión para instalar aire acondicionado y bombas de calor, y la puesta en marcha de este nuevo Ciclo Formativo de Construcción en el IES Puerta del Mar", ha señalado.

El alcalde ha subrayado que se trata de "un ciclo muy demandado los jóvenes y por las propias necesidades del entorno, con alumnado que llega incluso de otras provincias y con un profesorado que incluye a profesionales en activo, especializados en las diferentes materias".

La delegada ha indicado que, en el periodo 2019-2025, la Junta de Andalucía ha realizado una inversión total de más de 14,4 millones de euros en los centros públicos de la Costa Granadina en todos sus niveles educativos. En el ámbito específico de la FP, las últimas inversiones alcanzan los 152.000 euros, destinados a la dotación de nuevos ciclos y a la modernización de esta opción formativa.

Martín ha contextualizado esta visita dentro del crecimiento experimentado por la FP en el litoral, que actualmente cuenta con 15 familias profesionales implantadas: Actividades Físicas y Deportivas; Administración y Gestión; Agraria; Comercio y Marketing; Edificación y Obra Civil; Electricidad y Electrónica; Hostelería y Turismo; Imagen Personal; Industrias Alimentarias; Informática y Comunicaciones; Instalación y Mantenimiento; Sanidad; Servicios Socioculturales y a la Comunidad; Seguridad y Medioambiente; y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

En conjunto, la oferta formativa de la comarca está compuesta por 51 ciclos formativos de Grado Básico, Medio y Superior, además de un curso de especialización, impartidos en 12 centros públicos distribuidos entre los municipios de Almuñécar, Motril, Salobreña y Albuñol.

Desde el curso 2019/2020, se han implantado 13 nuevos ciclos formativos y un curso de especialización, pertenecientes a familias profesionales estratégicas para el desarrollo económico y social del territorio. Entre ellos destacan ciclos vinculados a la producción agroecológica, sanidad, servicios socioculturales y a la comunidad, transporte y mantenimiento de vehículos, informática y comunicaciones, electricidad y electrónica, seguridad y medioambiente, imagen personal, comercio y marketing y edificación y obra civil, culminando con la implantación del Ciclo Formativo de Grado Medio de Construcción en el IES Puerta del Mar de Almuñécar para el curso 2025/2026.

María José Martín ha señalado que "esta ampliación de la oferta responde a un análisis riguroso de las necesidades del tejido productivo de la Costa Tropical y permite que el alumnado pueda formarse sin necesidad de desplazarse fuera de su comarca".