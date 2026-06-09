Solano destaca el talento emprendedor del alumnado de Formación Profesional de Jaén en los Premios 123 Innova

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP), Universidad, Investigación e Innovación en Jaén, Francisco José Solano, en la celebración de la final de los Premios 123 Innova ADN - FP Talent 2026. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP), Universidad, Investigación e Innovación en Jaén, Francisco José Solano, ha puesto en valor "el compromiso, la creatividad y el talento de los centros educativos de la provincia con el impulso de iniciativas que fomentan el emprendimiento, la innovación y la conexión de la FP con los retos reales de nuestro territorio".

Así lo ha manifestado durante la celebración de la final de los Premios 123 Innova ADN - FP Talent 2026, una iniciativa promovida por la Fundación Fulgencio Meseguer y la Fundación Caja Rural de Jaén, cuyo objetivo es reconocer, visibilizar y acompañar el talento emprendedor del alumnado de FP de la provincia, según ha explicado el Ejecutivo andaluz en una nota.

Durante su intervención, Solano ha destacado que "estos premios representan una magnífica oportunidad para que el alumnado transforme sus ideas en proyectos con impacto social, económico y territorial, demostrando la calidad de la FP que se imparte en los centros educativos". Asimismo, ha felicitado a los participantes, docentes y equipos directivos por su implicación en una iniciativa que contribuye a fortalecer la cultura emprendedora entre los jóvenes.

En esta edición se han presentado un total de 47 proyectos, de los que diez corresponden a ciclos formativos de Grado Medio y 37 a ciclos formativos de Grado Superior. Tras la valoración inicial del jurado, se seleccionaron diez proyectos finalistas, cinco por cada categoría, cuyos autores han defendido sus propuestas mediante presentaciones tipo 'pitch', poniendo de manifiesto su capacidad para identificar necesidades reales y ofrecer soluciones innovadoras.

Los proyectos finalistas proceden de distintos centros educativos de la provincia, entre ellos el IES Oretania y Reyes de España de Linares; IES Las Fuentezuelas, Fuente de la Peña y Virgen del Carmen de Jaén; el Colegio Santa María de los Apóstoles de Jaén y el IES Los Cerros de Úbeda. "Una participación que refleja la diversidad de familias profesionales implicadas y el firme compromiso de la comunidad educativa con la innovación, el emprendimiento y la mejora del entorno", ha señalado Solano.

Las iniciativas presentadas abordan desafíos vinculados a ámbitos estratégicos para la provincia como la salud, la digitalización, el sector oleícola, la sostenibilidad, la logística, el patrimonio histórico, la inclusión social, la conectividad rural, el bienestar emocional o los nuevos modelos de negocio.

Entre los proyectos finalistas de Grado Medio destacan propuestas relacionadas con el asesoramiento en salud sexual y reproductiva, el control de glucosa desde la farmacia, el desarrollo de un videojuego para trabajar la inteligencia emocional, la comercialización de mobiliario ergonómico y sostenible y el proyecto 'Cástulo Renace', que integra patrimonio histórico, impresión 3D, tecnología NFC e inteligencia artificial para acercar la historia de Linares a estudiantes, museos y visitantes.

Por su parte, entre los proyectos de Grado Superior figuran 'Inmunoliva', centrado en la elaboración de un suplemento alimenticio innovador a partir de la hoja del olivo; 'Logístic-As', basado en la logística inversa, la economía circular y la igualdad de género; 'ProstheCo', una prótesis robótica de bajo coste desarrollada mediante impresión 3D, visión artificial e inteligencia artificial; 'Hoja Dorada', un restaurante vegetariano y vegano sostenible en Jaén; y 'Radioenlace punto a punto', orientado a mejorar la conectividad en zonas rurales.

Los centros galardonados han sido en la categoría de Grado Medio el IES Las Fuentezuelas con el proyecto 'Inner Level - Emoquest' y en la categoría de Grado Superior el IES Virgen del Carmen con el proyecto 'ProstheCo'.

Asimismo, el delegado territorial ha señalado que "la FP se ha consolidado como una de las grandes palancas de transformación económica y social de Andalucía". En este sentido, ha recordado la firme del Gobierno andaluz por "seguir fortaleciendo estas enseñanzas mediante la ampliación de la oferta formativa, la implantación de nuevas titulaciones adaptadas a los sectores emergentes, la modernización de los equipamientos y el impulso de la FP Dual, favoreciendo una mayor conexión entre los centros educativos y las empresas".

Finalmente, Solano ha destacado que "iniciativas como los Premios 123 Innova ADN - FP Talent contribuyen a visibilizar el potencial del alumnado y a reforzar un modelo educativo que promueve la innovación, el emprendimiento y la generación de oportunidades en el territorio". "Los proyectos presentados demuestran que la Formación Profesional es una herramienta clave para construir el futuro de Jaén, generar riqueza, fijar población y dar respuesta a los desafíos de nuestra provincia", ha concluido.