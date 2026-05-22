Los titulados en Periodismo podrán acceder a la bolsa Educación para impartir Literatura y Lengua Castellana

La consejera en funciones de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, con representantes del Colegio de Periodistas de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha mantenido un encuentro institucional con representantes del Colegio de Periodistas de Andalucía tras la renovación de su Junta de Gobierno, en el que ha anunciado que a partir del mes de septiembre los titulados con el grado de Periodismo podrán participar en las bolsas del Cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Lengua Castellana y Literatura.

María del Carmen Castillo ha explicado que esta propuesta, que incluye también titulaciones para otras especialidades, ya se ha presentado a los sindicatos, con los que se mantiene abierta una mesa técnica para abordar diferentes iniciativas, ha recogido la Junta en una nota. La consejera ha señalado que se trata del desempeño de puestos en régimen de interinidad. "Nuestra vocación es atender las demandas razonables de todos los colectivos y las de los periodistas no pueden ser menos. Y también es la vocación de este Gobierno el diálogo y el acercamiento de posturas con el objetivo siempre de buscar el bien común", ha dicho la consejera.

Además de esta cuestión, en la reunión se abordaron diferentes asuntos como la puesta en marcha de un programa educativo en torno a la radio como recurso didáctico, que ofrecerá formación para el profesorado, proyecta la creación de una Red de radios escolares y al que los centros interesados podrán adherirse. Esta iniciativa propone, entre otras actividades, la creación de encuentros provinciales de buenas prácticas, que culminarán en un encuentro regional de radios escolares.

María del Carmen Castillo ha señalado que esta iniciativa "responde al interés que han mostrado muchos centros de toda la comunidad autónoma y nos parece que es una herramienta que contribuye al desarrollo de competencias básicas para el alumnado". Otro de los puntos tratados ha sido el diseño de un proyecto de alfabetización mediática que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha realizado junto al Colegio de Periodistas de Andalucía tras los trabajos desarrollados durante los cursos 2024/2025 y 2025/2026.

De este modo, el itinerario académico específico de alfabetización mediática se podrá ofertar en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, en Bachillerato y en el resto de enseñanzas, como proyectos interdisciplinares propios de los institutos o bien como materias de diseño propio o materias autorizadas por la Administración.