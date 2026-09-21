Un total de 10.799 estudiantes comienzan en Granada las Enseñanzas de Régimen Especial

La delegada de Educación de la Junta en Granada, María José Martín, ha visitado la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Val del Omar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Educación de la Junta en Granada, María José Martín, ha destacado este lunes, con motivo del inicio de las Enseñanzas de Régimen Especial, que 10.799 estudiantes comienzan este curso en Granada sus estudios de Idiomas y de enseñanzas artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático.

Martín ha visitado la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Val del Omar, acompañada por la concejala de Educación del Ayuntamiento de Granada, Encarnación González, con quien ha compartido el inicio de curso de las Enseñanzas Artísticas Superiores y las Escuelas Oficiales de Idiomas.

La EASD José Val del Omar cuenta este curso con 515 alumnos y 91 docentes, y la delegada ha puesto en valor "la importancia de estas enseñanzas para ampliar las oportunidades de formación y permitir que nuestros jóvenes desarrollen su talento, creatividad y vocación profesional".

Una de las principales novedades del curso es la incorporación de Diseño de Producto a la oferta de Enseñanzas Artísticas Superiores de la EASD José Val del Omar, que pasa a impartir tres especialidades superiores: Diseño Gráfico, Diseño de Moda y Diseño de Producto. Con esta incorporación, Granada se convierte en la segunda ciudad andaluza con esta especialidad en un centro público, junto a Huelva.

"Incorporar Diseño de Producto supone ampliar las oportunidades de nuestros estudiantes y reforzar el papel de Granada como referente de la formación artística superior pública en Andalucía", ha señalado la delegada.

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Las seis Escuelas Oficiales de Idiomas de la provincia --Granada, Baza, Guadix, Loja, Motril y Alpujarra-- suman este mes 3.617 matrículas. La EOI de Granada concentra 2.342 alumnos, seguida de Motril, con 540; Guadix, con 277; Loja, con 267; Baza, con 136, y Alpujarra, en Órgiva, con 55.

Este curso se amplía además la oferta con B1 de Alemán presencial en Guadix y B2 de Español como Lengua Extranjera presencial en Motril. "Las Escuelas Oficiales de Idiomas acercan una formación pública especializada que mejora las competencias lingüísticas y abre nuevas oportunidades académicas y profesionales", ha destacado Martín Gómez.

La Junta de Andalucía ha destinado más de 738.000 euros a distintas actuaciones de mejora en la EASD José Val del Omar, mientras que la EOI de Granada ha recibido más de 190.000 euros para aulas digitales, funcionamiento, confort térmico y actuaciones de mejora. En conjunto, más de 920.000 euros de inversión en ambos centros.

"Ampliar la oferta educativa debe ir acompañado de la mejora de nuestros centros y de sus recursos. Invertir en ellos es invertir directamente en la calidad de la formación de nuestro alumnado", ha subrayado la delegada.