Un total de 400 directores andaluces se forman en la nueva norma que libera de cargas burocráticas al profesorado

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en la jornada de Dos Hermanas (Sevilla) para formar a los directores andaluces en la nueva norma de funcionamiento de los centros. - JUNTA DE ANDALUCIA

DOS HERMANAS (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha inaugurado este martes en Dos Hermanas (Sevilla) las jornadas de formación sobre el nuevo decreto para la mejora del funcionamiento del sistema educativo y de la gestión docente no universitaria. En este encuentro han participado 400 directores de la provincia de Sevilla. Estas jornadas, que se extenderán a las ocho provincias andaluzas, tienen como objetivo facilitar a los equipos docentes el conocimiento de la nueva normativa aprobada a finales de agosto.

En una nota de prensa, la consejera ha señalado que esta norma, que da cumplimiento a una de las medidas incluidas en el acuerdo suscrito entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT, tiene como objetivo prioritario "liberar de cargas burocráticas al personal docente mediante la reordenación, simplificación y automatización de los procedimientos habituales de los centros".

En su intervención, María del Carmen Castillo ha asegurado que "los equipos directivos de los centros educativos son el motor de nuestro sistema. Con esta norma no sólo buscamos disminuir las tareas burocráticas del día a día, sino darles mayor seguridad jurídica y capacidad de decisión para que su esfuerzo diario se traduzca en una mejora directa de la convivencia y del rendimiento del alumnado".

Entre las medidas clave del nuevo Decreto, Castillo ha destacado la reducción de las cargas burocráticas al profesorado para centrar sus esfuerzos en una atención más personalizada al alumnado, facilitar el teletrabajo en tareas no lectivas, sin que afecte a las tutorías con el alumnado y las familias, y la reducción de dos horas de atención directa al alumnado para el profesorado mayor de 55 años.

En materia de convivencia escolar, la consejera ha subrayado que el Decreto incorpora una medida "de especial relevancia" para reforzar la protección del alumnado frente al acoso escolar. Se afianza la medida disciplinaria de cambio de centro del alumnado responsable de conductas de acoso en los Institutos de Educación Secundaria. Esta actuación dota a los centros de instrumentos más eficaces para preservar el clima escolar, asegurar un entorno educativo protegido y aporta mayor seguridad jurídica a las direcciones.

Asimismo, Castillo ha indicado que la nueva norma evita duplicidades en los documentos programáticos, reduce trámites intermedios de escaso valor añadido, flexibiliza las estructuras organizativas y refuerza la autonomía y la capacidad de autoorganización de los centros. Respecto a la función tutorial, se delimita su contenido esencial para evitar duplicidades con los cometidos generales del profesorado, clarificando competencias y reduciendo burocracia.

En el ámbito organizativo de los Institutos de Educación Secundaria, se simplifica la estructura de los órganos de coordinación docente mediante la supresión de las áreas de competencia, salvo en Formación Profesional, y del departamento de evaluación, formación e innovación educativa con carácter obligatorio.

Las horas de dedicación liberadas por esta reorganización se reasignan prioritariamente a la acción tutorial, especialmente en Bachillerato y, subsidiariamente, en las restantes enseñanzas secundarias. Esta medida persigue intensificar el seguimiento y acompañamiento del alumnado y dotar de mayor capacidad a los centros para atender las necesidades educativas y personales de los estudiantes.

El nuevo decreto otorga una mayor autonomía a los centros docentes, que a partir de ahora podrán organizar el currículo y las materias, especialmente en Educación Primaria, para adecuarlas a las necesidades del centro. Además, se simplifica el procedimiento de autoevaluación reduciendo las cargas documentales y agilizando los plazos asociados a su desarrollo. La finalidad es favorecer una evaluación interna útil y orientada a la mejora continua, evitando que el procedimiento se convierta en una carga burocrática desproporcionada para los centros y para el personal docente.

En cuanto a la gestión directiva, el Decreto da una mayor autonomía a los equipos directivos, una medida clave para fortalecer la capacidad de funcionamiento y liderazgo ante los retos educativos actuales. Este refuerzo resulta fundamental para optimizar los recursos disponibles y adaptar la respuesta de cada centro a las necesidades reales de su entorno.

Este incremento de la capacidad de decisión va acompañado de un modelo de rendición de cuentas renovado, más ágil y efectivo. El nuevo procedimiento asegura la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones, optimizando los controles administrativos para hacerlos funcionales sin generar burocracia innecesaria.

Otra de las medidas destacadas es el adelanto de las evaluaciones extraordinarias al mes de junio para las enseñanzas de Artes Plásticas, Idiomas de Régimen Especial, así como en profesionales de Música y Danza, en sustitución de la tradicional convocatoria de septiembre. Esta medida garantiza que el alumnado de estas disciplinas pueda acceder a las pruebas de acceso a la universidad en condiciones de igualdad con el resto de los estudiantes. Además, el cambio mejora la eficiencia y coherencia del sistema educativo al ofrecer al alumnado mayores oportunidades de recuperación, orientación y preparación académica al tiempo que simplifican la organización de la labor docente.