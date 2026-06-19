Un total de seis trabajos de centros educativos de Huelva participan en el concurso 'Andalucía en un mapa'

Cartel del concurso 'Andalucía en un mapa'. - IECA

HUELVA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis trabajos de centros educativos de la provincia de Huelva participan en el concurso escolar 'Andalucía en un mapa', iniciativa del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía que tiene como objetivo promover el uso de la cartografía y la estadística entre escolares y estudiantes.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la provincia de Huelva ha participado con un total de seis trabajos en esta edición del concurso, en la que la provincia de Huelva no ha logrado revalidar el premio alcanzado en 2025 gracias al trabajo titulado 'Andalucía Multicultural' presentado por el alumnado de Educación Infantil del colegio San Jorge de Palos de la Frontera en la Categoría A. Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria.

El Concurso Escolar 'Andalucía en un Mapa' es una iniciativa del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía que tiene como objetivo promover el uso de la cartografía y la estadística entre escolares y estudiantes, como herramientas didácticas y de representación creativa del territorio andaluz. Con ello se pretende poner en valor la importancia que los mapas tienen como instrumento pedagógico, como herramienta transmisora de información y como factor de identificación y sensibilización del alumnado con el territorio en el que viven.

Los trabajos presentados por centros educativos de la provincia onubense en esta edición 2026 se han distribuido en dos categorías. En la Categoría B. Segundo y Tercer Ciclo de Primaria, se han presentado tres proyectos: 'Mapa del descanso en Andalucía', 'Heráldica Huelva y provincia' y 'Niños y niñas federados en Andalucía'.

Por su parte, en la Categoría C. Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria y Enseñanzas de Régimen Especial, Huelva ha contado también con tres trabajos: 'Andalucía en números: la seguridad en nuestra tierra', 'El oro rojo de Huelva' y 'Un viaje por el sur'.

La participación onubense refleja la variedad de enfoques con los que el alumnado ha abordado el conocimiento del territorio andaluz, incorporando temáticas vinculadas con la identidad provincial, el deporte, la seguridad, los recursos propios de la provincia y la interpretación geográfica de Andalucía.

El concurso escolar 'Andalucía en un mapa' se consolida como una herramienta educativa para acercar al alumnado al análisis del territorio, al uso de mapas, a la interpretación de datos y a la representación creativa de la realidad andaluza. Además, permite fomentar competencias vinculadas con la geografía, la estadística, la expresión artística, la innovación educativa y el trabajo en equipo.

En total, el Concurso Escolar 'Andalucía en un Mapa' 2026 ha recibido 81 trabajos procedentes de centros educativos de todas las provincias andaluzas. El formato de las propuestas ha sido muy diverso, con trabajos analógicos y digitales que incluyen técnicas pictóricas, maquetas, relieves, juegos didácticos, vídeos, fotografías, páginas web y mapas digitales.

En cuanto a los trabajos premiados, estos han sido para el Colegio Juan Rufo de Córdoba en la Categoría A. Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria; el Colegio General Fresneda de Jódar (Jaén) en la Categoría B. Segundo y Tercer Ciclo de Primaria; el Colegio Diocesano Santa María Nuestra Señora de Écija (Sevilla) en la Categoría C. Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria Postobligatoria y Enseñanzas de Régimen Especial; y la Sección de Educación Permanente Maestro Luis Ortega Manrique de Ugíjar (Granada) en la Categoría D. Educación Permanente y Especial.

El jurado ha felicitado al profesorado y a la dirección de los centros educativos por el interés y la implicación mostrados en el concurso, así como por su contribución a la promoción del uso de la información estadística y cartográfica en la comunidad educativa.