Arranca la agenda de trabajo del Observatorio Andaluz de Ayuda a Domicilio de Andalucía

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Andaluz del Servicio de Ayuda a Domicilio (Osada) ha constituido sus comisiones de trabajo y definido sus áreas "prioritarias" de análisis y actuación durante la reunión celebrada el pasado 18 de noviembre en la sede de CCOO de Andalucía, en Sevilla. El encuentro ha permitido ordenar los tiempos, métodos y objetivos que guiarán la labor del órgano durante los próximos meses, con el propósito de presentar sus primeros informes en marzo de 2026.

Las comisiones creadas abordarán los principales retos del sector, tal como ha informado la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en una nota. La comisión sociolaboral centrará su labor en la prevención de riesgos laborales, la dotación de profesionales y la mejora de la formación, "aspectos esenciales para dignificar y dar calidad al trabajo de las más de 40.000 personas, en su mayoría mujeres, que prestan el servicio a más de 169.000 usuarios".

Por su parte, la comisión de cooperación público-privada estudiará cuestiones de presupuestos, financiación y pliegos que regulan las contrataciones, "claves para avanzar hacia un modelo justo, sostenible y de calidad". En el Observatorio, nacido del I Convenio Andaluz de Ayuda a Domicilio, participan las organizaciones patronales Cecua, Asade y Faecta; los sindicatos CCOO y UGT; la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Cecua asume la presidencia y CCOO la secretaría.