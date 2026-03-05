Clausurado en Rus (Jaén) el proyecto Life-Smart, sobre transición energética en La Loma occidental

Asistentes a la reunión del proyecto Life-Smart. - FAMP

RUS (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

Rus (Jaén) ha acogido la clausura del proyecto europeo Life-Smart, sobre transición energética en La Loma occidental, "con vocación de continuidad para la cooperación" en esta materia.

La alcaldesa, Rocío Beltrán, y la secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez, han participado en la tercera reunión presencial del Equipo Técnico Intermunicipal (ETIM) de esta jiennense.

Life-Smart, orientado al apoyo a pequeños municipios en su transición energética, cuenta con la FAMP como entidad socia y se ha desarrollado con la implicación de Baeza, Begíjar, Canena, Ibros, Lupión, Rus, Torreblascopedro, Villatorres y la Entidad Local Autónoma (ELA) de El Mármol, además de la Diputación de Jaén como entidad supramunicipal.

El encuentro, celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Rus, ha reunido a responsables políticos y personal técnico de las entidades locales integrantes del ETIM. Ha constituido, además, el evento final a nivel local previsto en la hoja de ruta del proyecto, que concluirá el próximo 31 de marzo de 2026.

La secretaria general de la FAMP ha valorado el "compromiso y la implicación" de las entidades locales de La Loma occidental en este proyecto y ha destacado "el papel clave del municipalismo en la consecución de los objetivos de sostenibilidad energética", según ha informado este jueves en una nota la federación.

"La cooperación entre administraciones y el liderazgo local constituyen pilares fundamentales para avanzar en la transición energética desde el territorio", ha añadido Sáez.

Al respecto, ha reconocido "el esfuerzo conjunto realizado por los municipios participantes" y ha señalado que las iniciativas presentadas reflejan el firme compromiso de la comarca con la innovación, la sostenibilidad y la acción climática.

Por su parte, la alcaldesa de Rus ha afirmado que la participación del municipio en Life-Smart "ha permitido avanzar de forma decisiva en la planificación y desarrollo de políticas energéticas locales". Ha resaltado, igualmente, que las herramientas y estrategias impulsadas en el marco del proyecto "contribuirán a consolidar la política municipal en materia de sostenibilidad y adaptación al cambio climático".

"Valoramos positivamente el trabajo desarrollado en el seno del ETIM que ha permitido situar a la comarca en una posición de referencia en materia de innovación territorial y gobernanza colaborativa", ha comentado Beltrán, como representante del conjunto de entidades locales participantes.

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

Tras el acto institucional, se ha firmado el Protocolo de Colaboración para la Gobernanza Local en la Transición Energética de La Loma Occidental. Su objetivo es impulsar una transición energética coordinada e integral en la comarca, basada en la cooperación entre entidades locales, la innovación social y la participación ciudadana.

Este protocolo reconoce al Equipo Técnico Intermunicipal como una herramienta estratégica para la implementación del plan de acción comarcal, reforzando su papel como instrumento estable de cooperación y garantizando la coherencia de las decisiones adoptadas en materia de transición energética. La firma supone también "un paso decisivo para consolidar el ETIM como estructura permanente de colaboración entre los municipios de la comarca".

Por otra parte, desde la FAMP se ha apuntado que, en el marco de sus funciones de coordinación, apoyo y fortalecimiento del municipalismo andaluz, ha incluido una sesión participativa destinada a visibilizar y poner en valor las iniciativas desarrolladas por las entidades locales en el ámbito de la transición energética.

Durante esta sesión, responsables políticos y personal técnico han compartido experiencias, proyectos e iniciativas impulsadas en sus respectivos municipios, favoreciendo el intercambio de conocimiento y el aprendizaje mutuo. La FAMP ha aludido a la importancia de estos espacios de colaboración como instrumentos clave para fortalecer las capacidades locales, impulsar soluciones innovadoras y avanzar de forma conjunta hacia un modelo energético más sostenible.

ACOMPAÑAMIENTO

Asimismo, la FAMP ha reafirmado "su compromiso de seguir acompañando a las entidades locales andaluzas en el impulso de políticas energéticas sostenibles, promoviendo la cooperación intermunicipal, el acceso a financiación europea y el desarrollo de herramientas que faciliten la transición energética desde el ámbito local".

Life-Smart 'Apoyo a pequeños municipios para la transición energética' comenzó en octubre de 2023. Ha contado con un partenariado europeo compuesto por la FAMP, la Agencia Regional de Energía y Medio Ambiente del Norte de Alentejo y Tajo (Portugal), la Cámara de Comercio e Industria de Niza - Costa Azul (Francia), el Área metropolitana de Roma capital (Italia), U-Space SL (España), Cras SRL (Italia) y liderado por la Organización para el Desarrollo Local Anatoliki SA (Grecia).