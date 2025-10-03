El encuentro de alcaldes y concejales de Consumo avanza en Granada en la mejora del servicio que las administraciones

GRANADA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández; y la alcaldesa de Granada, en representación de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Marifrán Carazo, han inaugurado este viernes el I Encuentro Andaluz de alcaldes y concejales de Consumo, celebrado en la sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) en Granada.

En este encuentro se ha puesto de relieve la importancia de establecer mecanismos de cooperación y de generar nuevas sinergias entre las diferentes administraciones de ámbito local, provincial y autonómico con competencia en consumo en nuestra comunidad autónoma, con el objetivo de mejorar el servicio público que se presta a las personas consumidoras y usuarias de Andalucía, "simplificando y agilizando los trámites de consumo a la ciudadanía", según ha detallado en una nota de prensa la FAMP como responsable de la organización de la jornada.

Esta colaboración entre instituciones y la apuesta por reforzar las políticas locales de consumo son las bases que definirán el Plan de Acción de Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias en Andalucía (2025-2028). El encuentro ha contado con una nutrida representación institucional con la presencia de alrededor de 150 asistentes, entre ellos 40 alcaldes de municipios andaluces, casi medio centenar de concejales, los delegados y delegadas territoriales de Salud y Consumo, además de representantes de direcciones generales a nivel local, provincial y autonómico y técnicos. En total, han sido más de 70 municipios representados en este primer encuentro.

La alcaldesa y representante de la FAMP, Marifrán Carazo, ha subrayado que "Granada se ha convertido hoy en la capital andaluza del municipalismo en materia de consumo. Este encuentro refuerza la voz de los ayuntamientos, que son la administración más cercana a la ciudadanía, en un ámbito clave como es la defensa de los consumidores".

La regidora de Granada ha pedido "la cooperación y colaboración" de todas las Administraciones públicas en materia de consumo refiriéndose a la necesidad de "reducir burocracia" con el objetivo de mejorar el servicio que prestan las corporaciones locales a los vecinos; así como al uso de herramientas de buenas prácticas. Finalmente, Carazo ha insistido en implementar "una financiación suficiente y estable para que los ayuntamientos puedan mantener su trabajo de manera continuada para la defensa de derechos de la ciudadanía, en definitiva de todos los consumidores".

Por su parte, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha recalcado que "el intercambio de experiencias desde los diferentes ámbitos administrativos" y las conclusiones de las comunicaciones, paneles de expertos y mesas redondas "permitirán optimizar los mecanismos de cooperación y comunicación entre las administraciones con competencias en materia de consumo." En este sentido, ha destacado el próximo Plan de Acción de Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias en Andalucía (2025-2028), que sitúa en un plano prioritario, y en permanente coordinación con la Junta de Andalucía, las políticas de consumo locales para acercar los servicios a la ciudadanía.

El I Encuentro de alcaldes y concejales de Consumo ha contado con un primer segmento de comunicaciones y paneles de expertos donde se han resaltado temáticas y servicios como el que presta Consumo Responde, con una constante actualización normativa y de gran utilidad para las personas consumidoras, empresas y profesionales, y también para las administraciones. Asimismo, se ha destacado el papel de las OMIC (Oficinas Municipales de Atención al Consumidor). También se ha destacado la labor que realizan las diputaciones provinciales con la experiencia de los Puntos de Información al Consumidor, y el trabajo que realizan los Servicios Provinciales de Consumo autonómicos para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo de los productos y servicios a través de los Planes de Inspección de Consumo.

Se han analizado y puesto en común los mecanismos de los que dispone cada administración para facilitar gestiones como el arbitraje, la mediación y las reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias andaluzas. El ámbito asociativo también ha estado presente a través del Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (CPCUA), abordando la colaboración de las administraciones con las asociaciones de personas consumidoras. Consumo Responde Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8,00 a 20,00 horas de lunes a viernes y de 8,00 a 15,00 horas los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web 'https://www.consumoresponde.es',y de los perfiles de X (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.