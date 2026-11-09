FAMP aborda con municipios del Valle del Guadalhorce y la Bahía de Cádiz la conservación de humedales desde lo local

Reunión de la FAMP sobre el proyecto europeo de wetland4change que atañe a la conservación de los humedales del Guadalhorce y Bahía de Cádiz. - FAMP

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), socia del proyecto europeo Wetland4Change, ha celebrado el primer taller territorial de su fase de transferencia en Andalucía, con el objetivo de impulsar la conservación de los humedales desde la gestión local. Lo ha hecho con responsables políticos y personal técnico de los municipios de las dos áreas piloto andaluzas, el Valle del Guadalhorce y la Bahía de Cádiz, junto con los equipos científicos de las universidades de Málaga y Valencia.

En una nota, la FAMP ha explicado que la sesión ha abierto un proceso continuado de aprendizaje conjunto para compartir información territorial clave, identificar necesidades y adquirir habilidades y herramientas que apoyen la planificación y la gestión desde los gobiernos locales.

La innovación, la gobernanza local y la preservación de la biodiversidad son los ejes de este trabajo.

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez Cuevas, ha subrayado durante la bienvenida institucional el significado del proyecto para las entidades locales, indicando que Wetland4Change "tiene un significado especial para el ámbito local" ya que "ofrece la oportunidad de incorporar ese conocimiento a la planificación y a las decisiones públicas que afectan al territorio".

El proyecto aporta herramientas para evaluar dos funciones climáticas de los humedales: su contribución a la captura de carbono y a la regulación de las inundaciones. Su aplicación permitirá explorar cómo este conocimiento puede reforzar la conservación, la prevención de riesgos y la toma de decisiones públicas.

Para Yolanda Sáez, "ese es el valor de la transferencia, que el conocimiento generado mediante la cooperación europea se convierta en una capacidad útil para nuestros ayuntamientos".

Financiado por el programa Interreg Euro-MED, Wetland4Change ha avanzado desde una primera etapa de desarrollo y prueba de metodologías en territorios mediterráneos hacia una segunda fase dedicada a su transferencia y adaptación a nuevos contextos.

La FAMP participa como socia en esta etapa aportando su capacidad de conexión con las entidades locales, su experiencia en gobernanza de humedales y su labor de capacitación de responsables públicos y personal técnico.

Esta fase de Wetland4Change se desarrolla entre julio de 2026 y diciembre de 2027, cofinanciado en un 80% por Interreg Euro-MED. Sus actividades se centran en identificar las necesidades territoriales, transferir las metodologías del proyecto y reforzar las capacidades de los responsables públicos y del personal técnico para facilitar su incorporación a la planificación y la gestión de los humedales.

APRENDIZAJE Y COOPERACIÓN CON CONTINUIDAD

El taller ha constituido el punto de partida para conocer las necesidades de los equipos municipales y orientar las siguientes etapas.

Los encuentros territoriales previstos para enero de 2027 permitirán profundizar en la regulación de inundaciones en el Valle del Guadalhorce y en la captura y el almacenamiento de carbono en la Bahía de Cádiz.

La FAMP ha indicado que acompañará este proceso facilitando la coordinación entre ayuntamientos, equipos científicos y administraciones competentes. El objetivo, ha continuado, es avanzar durante 2027 hacia resultados de aplicación y recomendaciones que favorezcan la incorporación de las metodologías a los instrumentos de planificación y gestión.

"Queremos que puedan comprender qué información necesitan, qué resultados ofrecen las metodologías y cómo interpretar esos resultados para apoyar sus decisiones", ha explicado la secretaria general de la federación en el cierre del encuentro.

Esta línea de trabajo da continuidad a la trayectoria de la FAMP en la gobernanza de los humedales, desde Wetnet hasta la Comunidad de Práctica de WE-GO-COOP. Wetland4Change incorpora a esa experiencia nuevas herramientas científicas y oportunidades de capacitación local.

Yolanda Sáez ha señalado que cada proyecto "aporta conocimiento, relaciones y capacidades que podemos aprovechar para dar el siguiente paso", asegurando que "la cooperación europea deja una huella duradera en nuestros territorios".

La iniciativa conecta la acción municipal con los objetivos europeos y españoles de conservación y restauración de los humedales y apuesta por la cooperación interinstitucional para acercarlos al territorio.

"Todo este esfuerzo tiene un propósito que merece nuestra implicación, cuidar la biodiversidad y fortalecer la capacidad de nuestros territorios para afrontar el cambio climático", ha concluido la secretaria general de la FAMP.