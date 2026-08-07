La FAMP aprueba un nuevo proyecto de conservación del patrimonio natural de los humedales dentro del Interreg Euro-MED

Cartel del proyecto Wetland4change, "Soluciones basadas en los humedales para la adaptación al cambio climático, la prevención y la mitigación de riesgos" de la FAMP. - FAMP

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha destacado su papel como "referente europeo en materia de sostenibilidad ambiental, gobernanza territorial y adaptación al cambio climático" tras la aprobación de un nuevo proyecto en el marco del Programa Interreg Euro-MED, Wetland4change, "Soluciones basadas en los humedales para la adaptación al cambio climático, la prevención y la mitigación de riesgos".

Según ha subrayado la organización en una nota, este hito "viene a consolidar la trayectoria de la FAMP en el ámbito de la cooperación europea", sumándose a los proyectos Coastrust, actualmente en ejecución hasta diciembre de 2026, y 'WE GO COOP', que concluyó el pasado año tras sentar las bases de una comunidad de práctica transnacional en gobernanza de humedales.

Por su parte, la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha subrayado que la aprobación de Wetland4change supone "un importante reconocimiento al trabajo que la Federación viene desarrollando desde hace años en el ámbito de la protección del patrimonio natural y la biodiversidad".

"No solo consolida nuestra presencia en el Programa Interreg Euro-MED, sino que nos sitúa en una posición privilegiada para seguir transfiriendo conocimiento, innovación y soluciones eficaces a los municipios andaluces frente a desafíos tan importantes como el cambio climático, y hacerlo además, impulsando modelos de gobernanza participativa y sostenible", ha señalado.

Esta trayectoria comenzó en 2019 con el proyecto Wetnet y ha continuado con 'WE GO COOP', iniciativas que "han permitido constituir una Comunidad de Práctica para el impulso de los Contratos de Humedal, concebida como un espacio permanente para el intercambio de experiencias, recursos y conocimiento entre organizaciones europeas especializadas en la gestión y protección de estos ecosistemas".

La FAMP ha destacado que gracias a Wetland4change, cuya fase de transferencia comenzó el pasado mes de julio, pondrá al servicio de los ayuntamientos andaluces con humedales tanto esta herramienta de aprendizaje y gobernanza como "la experiencia acumulada por las organizaciones europeas que la integran".

"La FAMP ha construido un modelo de trabajo sólido y reconocido en el ámbito de la gobernanza de humedales. Nuestro objetivo es que todo el conocimiento científico y las soluciones innovadoras desarrolladas en Europa lleguen a nuestros municipios", ha reafirmado Sáez.

En colaboración con el European Topic Centre de la Universidad de Málaga, la FAMP apoyará la transferencia de soluciones científicas basadas en la naturaleza para la conservación y restauración de humedales que contribuyan a mejorar la adaptación y mitigación del cambio climático en toda la región mediterránea.

El proyecto tendrá una duración de 20 meses, periodo durante el cual la FAMP organizará diversos eventos de transferencia del conocimiento y promoverá la incorporación de estos enfoques ecosistémicos y las lecciones aprendidas al ámbito regulatorio andaluz.

COASTRUST

Por otro lado, en el marco del proyecto Coastrust, la FAMP continúa avanzando en el desarrollo de las actuaciones previstas en su área piloto, en Níjar (Almería), donde el pasado mes de febrero se formalizó el Acuerdo de Custodia del Territorio entre el Ayuntamiento de Níjar, SERBAL y la propia Federación.

Esta alianza tiene como finalidad preservar y poner en valor el patrimonio natural y la biodiversidad del Jardín Günter Kunkel, situado en San José, promoviendo al mismo tiempo su uso responsable y el disfrute ciudadano de este singular espacio natural.

Durante el próximo otoño está prevista la puesta en marcha de diversas actuaciones dirigidas tanto a la mejora y conservación del jardín como a la sensibilización ambiental de la ciudadanía. Entre ellas destacan la eliminación selectiva de vegetación adventicia y especies no planificadas, la recuperación y reposición de vegetación autóctona, así como la instalación y renovación de cartelería interpretativa y ambiental.

Asimismo, el proyecto contempla la organización de actividades de educación ambiental dirigidas al alumnado y a la ciudadanía del municipio, junto con la celebración del Día del Jardín Günter Kunkel.

"Coastrust es un magnífico ejemplo de cómo la cooperación entre administraciones públicas, entidades sociales y ciudadanía puede traducirse en actuaciones concretas que mejoran nuestros espacios naturales y fortalecen el compromiso colectivo con su conservación. Estamos demostrando que las políticas europeas tienen una aplicación real y transformadora en nuestros municipios", ha reseñado Sáez.

"La custodia del territorio constituye una herramienta innovadora que permite implicar a todos los agentes del territorio en la protección del patrimonio natural, generando beneficios ambientales, sociales y educativos que perduran en el tiempo", ha concluido la secretaria general de la FAMP