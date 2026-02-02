La FAMP celebra un nuevo 'webinar' de la Red EDIL sobre los Planes de Actuación Integrados

Webinar organizado por la FAMP en el marco de la Red EDIL sobre Planes de Actuación Integrados. - FAMP

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) celebró el pasado viernes un nuevo 'webinar' enmarcado en la Red EDIL que ha estado centrado en la organización y gestión interna de los Planes de Actuación Integrados (PAI), con la participación de casi 100 asistentes procedentes de más de 55 municipios con senda financiera Feder.

La sesión se enmarca en el ciclo formativo impulsado por el Comité Dusia, orientado a "acompañar a las entidades locales andaluzas en una fase especialmente relevante del proceso, el paso de la planificación estratégica a la puesta en marcha operativa de los PAI, reforzando las capacidades técnicas e institucionales necesarias para una ejecución eficaz de los fondos europeos", según ha explicado la FAMP en una nota este lunes.

Durante la apertura del 'webinar', la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, destacó la importancia de anticipar los aspectos organizativos desde las primeras fases del despliegue de los planes, señalando que el éxito de los PAI "no depende únicamente de la calidad de las actuaciones previstas, sino de contar con estructuras internas sólidas, procedimientos claros y una adecuada definición de responsabilidades".

En este sentido, subrayó el papel del Comité Dusia y de la Red EDIL como "espacios de acompañamiento técnico continuo y aprendizaje compartido para las entidades locales".

ORIENTACIONES PRÁCTICAS PARA UNA GESTIÓN EFICAZ DEL PAI

El 'webinar' abordó las claves para la elaboración del Manual de Procedimientos y la Descripción de Funciones, con especial atención a la constitución y organización de la Unidad de Gestión (UG) como elemento central del Organismo Intermedio Ligero (OIL).

A lo largo de la sesión se ofrecieron orientaciones operativas para organizar la gestión interna del Plan, definir roles y responsabilidades y establecer un sistema adecuado de separación de funciones, en línea con las obligaciones recogidas en la resolución reguladora, han detallado desde la FAMP.

Asimismo, se puso el foco "en la necesidad de contar con una estructura organizativa clara desde las primeras fases de ejecución del PAI, como base para garantizar el cumplimiento normativo, facilitar la trazabilidad y el control de las actuaciones y avanzar de forma ordenada hacia el cumplimiento de los hitos previstos con horizonte temporal marzo de 2027".

Durante la jornada se generó un espacio de resolución de dudas, en el que se abordaron cuestiones relacionadas con la convocatoria, poniendo "de manifiesto el interés y la necesidad de seguir profundizando en los procesos de gestión interna de estos Planes de Actuación Integrados (PAI)".

SOBRE EL COMITÉ DUSIA Y LA RED EDIL

El Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Comité Dusia) es un espacio técnico impulsado en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias "para acompañar a las entidades locales andaluzas en el diseño, despliegue y seguimiento de estrategias de desarrollo urbano sostenible financiadas con fondos europeos".

En este marco, la Red EDIL actúa como "una red de cooperación, formación y apoyo técnico dirigida a municipios y diputaciones con Planes de Actuación Integrados (PAI), promoviendo el intercambio de experiencias, la generación de conocimiento práctico y el refuerzo de las capacidades locales para una gestión eficaz de los fondos Feder".