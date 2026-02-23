La FAMP celebra la tercera sesión de la Red EDIL para seleccionar operaciones en los Planes de Actuación Integrados

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado el tercer webinar de la Red Edil Andalucía, centrado en la gestión procedimental de los Planes de Actuación Integrados (PAI). - FAMP

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado el tercer webinar de la Red Edil Andalucía, centrado en la gestión procedimental de los Planes de Actuación Integrados (PAI) y, específicamente, en el proceso de selección de operaciones en el marco del Feder 2021-2027. La sesión, celebrada en formato online, se enmarca en el ciclo formativo impulsado por el Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Comité Dusia), orientado a reforzar las capacidades técnicas de las entidades locales andaluzas en la fase de implementación de sus PAI.

Durante el webinar se abordó el marco normativo de referencia que regula la selección de operaciones, con especial atención al Reglamento (UE) 2021/1060 y a la Orden HAC/1072/2024, así como a los principios horizontales que deben garantizarse en todo el proceso: igualdad, no discriminación, desarrollo sostenible y accesibilidad, tal como ha informado la FAMP en una nota de prensa.

La sesión puso el foco en explicar qué significa "seleccionar operaciones" en el periodo 2021-2027, subrayando que se trata de un procedimiento reglado con misión estratégica. En este sentido, se recordó que una operación no es un proyecto político genérico, sino un conjunto coherente de actuaciones con objetivo definido, indicadores claros, calendario y presupuesto, y contribución directa a un objetivo específico del PAI.

Asimismo, se profundizó en el papel del Organismo Intermedio Ligero (OIL) y en la necesidad de garantizar la separación funcional entre la Unidad de Gestión y las Unidades Ejecutoras, como garantía de transparencia, objetividad y cumplimiento normativo.

El webinar incluyó ejemplos prácticos aplicados a diferentes tipologías de entidades: municipios de distinto tamaño, diputaciones provinciales y Áreas Urbanas Funcionales (AUF). Se analizaron riesgos habituales en la fase de selección; como sobredimensionar operaciones complejas, priorizar criterios de oportunidad política o fragmentar actuaciones sin integración real; y se ofrecieron orientaciones para documentar adecuadamente el procedimiento.

La sesión concluyó con un espacio de resolución de dudas y participación de las entidades asistentes, evidenciando el interés por consolidar una correcta aplicación del procedimiento en esta fase clave de implementación de los PAI. El Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Comité Dusia) es un espacio técnico impulsado en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para acompañar a las entidades locales andaluzas en el diseño, despliegue y seguimiento de estrategias de desarrollo urbano sostenible financiadas con fondos europeos.

En este marco, la Red EDIL actúa como una red de cooperación, formación y apoyo técnico dirigida a municipios y diputaciones con Planes de Actuación Integrados (PAI), promoviendo el intercambio de experiencias, la generación de conocimiento práctico y el refuerzo de las capacidades locales para una gestión eficaz de los fondos FEDER.