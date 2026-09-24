La FAMP celebra un 'webinar' sobre certificación del gasto y presentación de Solicitudes de Pago al Beneficiario

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) celebra el séptimo 'webinar' de la Red EDIL Andalucía, centrado en la certificación del gasto y la presentación de Solicitudes de Pago al Beneficiario (SPB). - FAMP

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado el séptimo 'webinar' de la Red EDIL Andalucía, centrado en la certificación del gasto y la presentación de Solicitudes de Pago al Beneficiario (SPB).

La sesión, desarrollada en formato 'online', se ha enmarcado en el ciclo de acompañamiento técnico impulsado por el Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Comité Dusia), orientado a "reforzar las capacidades de las entidades locales andaluzas" en la fase de implementación de sus Planes de Actuación Integrados (PAI), según ha explicado la FAMP en una nota difundida este jueves.

Desde la FAMP han subrayado que esta jornada se ha desarrollado en un momento "especialmente relevante" para la ejecución de los PAI, marcado por la puesta en marcha del módulo de instrumentos jurídicos en Aldea y la próxima entrada en funcionamiento del módulo de pagos.

Este avance abre una nueva fase vinculada a la ejecución efectiva de las operaciones y a la presentación de los gastos correspondientes, según aclaran desde la FAMP, desde donde han detallado que se ha abordado, desde una perspectiva "eminentemente práctica", el proceso que deben seguir las entidades para "preparar y presentar correctamente" los gastos asociados a sus operaciones PAI, así como para generar y tramitar las correspondientes SPB.

La sesión ha permitido repasar el circuito completo del gasto, desde su ejecución y pago hasta su incorporación a una solicitud, prestando "especial atención" a la documentación y comprobaciones que deben estar preparadas antes de iniciar el proceso de certificación.

Asimismo, se han analizado los principales aspectos que conviene revisar antes de incorporar un gasto, con el objetivo de "reforzar la calidad de la información presentada y reducir posibles incidencias, correcciones o retrasos durante su tramitación".

El encuentro ha puesto también el foco en el proceso de generación y presentación de las SPB, ofreciendo a los equipos técnicos y unidades gestoras "una visión global y ordenada de las diferentes fases del procedimiento".

Este enfoque práctico responde al objetivo de la Red EDIL de "facilitar herramientas y conocimiento aplicado a las entidades locales andaluzas", acompañándolas en los distintos hitos que plantea la ejecución de los Planes de Actuación Integrados financiados con fondos Feder.

La sesión ha concluido con un espacio de participación y resolución de consultas, que ha permitido abordar dudas concretas relacionadas con la preparación de los gastos, la documentación necesaria y la futura tramitación de las solicitudes de pago.

SOBRE EL COMITÉ DUSIA Y LA RED EDIL

El Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Comité Dusia) es un espacio técnico impulsado en el seno de la FAMP para "acompañar a las entidades locales andaluzas en el diseño, despliegue y seguimiento de estrategias de desarrollo urbano sostenible financiadas con fondos europeos".

En este marco, la Red EDIL actúa como una red de cooperación, formación y apoyo técnico dirigida a municipios y diputaciones con Planes de Actuación Integrados (PAI), "promoviendo el intercambio de experiencias, la generación de conocimiento práctico y el refuerzo de las capacidades locales para una gestión eficaz de los fondos Feder", según aclaran desde la FAMP.