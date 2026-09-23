La FAMP colabora en la campaña de contenedores de vidrio tematizados con personajes Disney, Pixar y Marvel en Sevilla

Imagen de los contenedores para el reciclaje de vidrio de la campaña “Reciclar Vidrio es una gran aventura”. A 22 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecovidrio, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y Lipasam, se ha unido un año más a Disneyland Paris, el destino turístico más visitado de Europa, con la sexta edición de la icónica campaña que tematiza los contenedores de vidrio con los Personajes favoritos de Disney, Pixar y Marvel. 'Reciclar Vidrio es una Gran Aventura' pretende crear un vínculo especial con las familias a la vez que hace "más atractivo el momento del reciclaje, inspirando a los más pequeños de la casa y fomentando un hábito fundamental para el cuidado del medioambiente".

Bajo el lema '¡Reciclar Vidrio es una Gran Aventura!', este año los emblemáticos iglús de reciclaje tematizados con personajes de Disneyland Paris estarán presentes durante tres semanas en Sevilla, donde las familias podrán depositar sus residuos de envases de vidrio mientras disfrutan de personajes únicos, según ha informado la FAMP en una nota.

En concreto, los contenedores permanecerán instalados, del 22 de septiembre al 13 de octubre, en Los Jardines del Prado, en Sevilla, estando disponibles para que las familias puedan depositar sus residuos de vidrio mientras disfrutan de sus personajes favoritos de Disneyland Paris, incluyendo a Frozen, Woody, Jessie, Iron Man y Black Panther, los cuales harán que reciclar vidrio sea un hábito divertido y familiar. También se instalará un punto informativo en el que monitores ambientales informarán a los ciudadanos sobre la iniciativa y harán entrega de bolsas reutilizables para reciclar los envases de vidrio.

El acto de presentación de la campaña ha, contado con la presencia de, Juan de Dios Cabrera, técnico del Departamento de Gabinete Técnico y Comisiones de Trabajo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP); Evelia Rincón, quinta teniente de alcalde. Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal del Ayuntamiento de Sevilla y presidenta del Consejo de Administración de Lipasam y Coral Rojas- Marcos, subdirectora de Gerencias de la Zona Sur de Ecovidrio.

Asimismo, un año más, la FAMP ha indicado que Disneyland Paris y Ecovidrio quieren "recompensar a todas aquellas personas que pongan su granito de arena en la gran aventura del reciclaje de vidrio". Escaneando un código QR disponible en los iglús tematizados, o a través de las redes sociales de Ecovidrio, aquellas personas que respondan a un breve cuestionario en www.reciclavidriocondisney.es entrarán en el sorteo de un viaje a Disneyland París. Los participantes también entrarán en el sorteo de 200 miniglús tematizados para que el espíritu de la gran aventura del reciclaje continúe en casa.