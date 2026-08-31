La FAMP impulsa dos proyectos piloto para innovar en los cuidados en Archidona (Málaga) y Cañada Rosal (Sevilla)

Proyecto piloto desarrollado en Cañada Rosal bajo el nombre de 'Salud Activa en el Espacio Público'. - FAMP

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) cumple tres años desde que se pusiera en marcha el Laboratorio de Innovación por la Economía de los Cuidados, una iniciativa que, en colaboración con las administraciones locales, da un paso a trasladar la innovación del plano conceptual a experiencias reales sobre el territorio. Así se han desarrollado dos proyectos piloto en las localidades de Archidona (Granada) y Cañada Rosal (Sevilla), dos ejemplo para la gestión local en materia de cuidados.

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha destacado en una nota que las dos experiencias piloto "representan un cambio de paradigma en la economía de los cuidados, demostrando que la innovación tecnológica, la prevención, la participación comunitaria y la colaboración entre administraciones y empresas pueden contribuir a construir un sistema de cuidados más eficiente, sostenible y centrado en las personas".

En el caso de Archidona, se ha puesto en marcha un proyecto tecnológico en la residencia de mayores, donde se ha implantado un sistema inteligente de monitorización basado en tecnología IoT para mejorar la seguridad, el bienestar de las personas residentes y la eficiencia de la gestión del centro.

Con una inversión de 229.900 euros, ha permitido instalar una plataforma capaz de monitorizar en tiempo real las condiciones ambientales, detectar automáticamente situaciones de riesgo y centralizar toda la información en un sistema digital de gestión.

Entre las funcionalidades incorporadas destacan la detección temprana de caídas, el control de temperatura en cámaras frigoríficas y neveras para garantizar la correcta conservación de alimentos y medicamentos, la monitorización de temperatura, humedad, calidad del aire y niveles de ruido, así como la detección de fugas de agua y el seguimiento del consumo energético.

En este sentido, se orienta la gestión hacia un modelo residencial más preventivo, basado en datos reales, facilitando una respuesta más rápida ante incidencias y liberando tiempo del personal para dedicarlo a tareas de mayor valor asistencial.

El segundo proyecto piloto, desarrollado en Cañada Rosal bajo el nombre de 'Salud Activa en el Espacio Público', ha contado con una inversión de 60.348,75 euros. El programa ha combinado actividad física dirigida, acompañamiento profesional, itinerarios personalizados y herramientas digitales de seguimiento, junto con una destacada dimensión comunitaria e intergeneracional.

La iniciativa ha superado las expectativas iniciales y ha alcanzado a 147 personas mayores de 50 años, distribuidas en cuatro grupos en función de su condición física. El programa, con una duración de doce semanas, ha registrado una tasa media de asistencia cercana al 95%, una cifra superior a la habitual en este tipo de iniciativas.

Las evaluaciones realizadas, según ha explicado la FAMP, han puesto de manifiesto mejoras significativas en movilidad, fuerza funcional y equilibrio, aspectos vinculados a la autonomía personal y a la prevención de caídas. A estos resultados se suman beneficios en el ámbito social y emocional, entre ellos la reducción del aislamiento, la creación de redes informales de apoyo, la recuperación del espacio público como lugar de encuentro y convivencia, así como un aumento del bienestar percibido y de la autoestima de los participantes.

En este contexto, Sáez ha destacado que ambos proyectos piloto "refuerzan el compromiso de la FAMP con la modernización de los servicios públicos locales y con el desarrollo de soluciones innovadoras que, una vez validadas, puedan trasladarse a otros municipios andaluces". Estas experiencias, ha subrayado, contribuyen así a afrontar "con mayores garantías el reto del envejecimiento de la población y la atención a la dependencia".

El Laboratorio de Innovación por la Economía de los Cuidados se configura como un espacio de encuentro y colaboración entre ayuntamientos, diputaciones y agentes especializados, orientado al diseño de nuevas respuestas a las necesidades de cuidados desde una perspectiva centrada en las personas.

Entre sus principales objetivos se encuentran la modernización y el fortalecimiento de los servicios sociales locales mediante soluciones innovadoras; el impulso de la innovación tecnológica y social aplicada al ámbito de los cuidados; el fomento de la corresponsabilidad y la sensibilización sobre el papel de los cuidadores; la promoción del envejecimiento activo y la cohesión social, especialmente en los entornos rurales; y la transferencia de conocimiento a través de proyectos escalables y sostenibles.