La FAMP impulsa un grupo de trabajo para mejorar la cooperación entre municipios y organismos de cuenca

La presidenta de la Comisión de Sostenibilidad de la FAMP y alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. - FAMP

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha acordado "avanzar en el análisis de las relaciones de cooperación y colaboración entre los gobiernos locales y los organismos de cuenca que actúan en Andalucía, con el objetivo de identificar dificultades, clarificar responsabilidades y mejorar la coordinación entre las administraciones competentes", para lo cual se creará un grupo de trabajo.

Así lo ha dado a conocer este lunes la federación en una nota en la que ha dado cuenta de una reunión de la Comisión de Trabajo de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Pesca de la FAMP, en la que, "en cumplimiento del encargo realizado por el Consejo Municipalista Andaluz", se ha acordado "seguir recopilando incidencias para poder realizar un análisis desde una perspectiva técnica y práctica".

Para ello, se constituirá un grupo de trabajo técnico integrado por miembros de la Comisión y por técnicos o representantes de las entidades locales que "hayan trasladado incidencias y puedan aportar su experiencia y conocimiento". Hasta el momento se han recibido once respuestas de entidades locales de cuatro provincias andaluzas, según han detallado desde la federación.

La FAMP es "consciente de que esta información no permite establecer todavía un diagnóstico representativo del conjunto de Andalucía, pero los datos aportados sí ponen de manifiesto una serie de cuestiones que se repiten y que requieren un análisis conjunto", detalla el comunicado.

En este sentido, entre las principales materias trasladadas figuran la limpieza y mantenimiento de cauces; las actuaciones de adecuación hidráulica y defensa frente a avenidas; la conservación y reparación de determinadas infraestructuras; la clarificación de competencias y responsabilidades; la tramitación administrativa y los tiempos de respuesta; la financiación de actuaciones; así como cuestiones relacionadas con los vertidos y la depuración.

El grupo técnico elaborará "un documento de trabajo que recoja las principales dificultades detectadas y posibles propuestas de actuación". Una vez concluido el análisis, se elevará a los órganos de gobierno de la FAMP para decidir sobre su traslado de conclusiones a los organismos de cuenca correspondientes, y "promoverá las reuniones de trabajo que sean necesarias para buscar soluciones, mejorar la coordinación y cooperación institucional, así como clarificar aquellas cuestiones competenciales o administrativas que puedan estar dificultando la respuesta a las necesidades de los municipios".

Con esta actuación, la FAMP "reafirma su compromiso con la defensa de los intereses de los gobiernos locales andaluces y con el fortalecimiento de la cooperación interadministrativa, partiendo de las situaciones reales trasladadas por los municipios".

El objetivo de la FAMP es "seguir avanzando hacia una posición que permita mejorar la gestión de los recursos hídricos y la respuesta de las administraciones a las necesidades de los territorios, teniendo en cuenta la perspectiva local y los datos aportados por las entidades locales", concluye el comunicado.