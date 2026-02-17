La FAMP participa en la reunión del Plan 'Andalucía Actúa' para coordinar la recuperación tras el temporal

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside la reunión del Comité de Evaluación de Daños y presenta el Plan Andalucía Actúa. - María José López - Europa Press

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha participado en la reunión convocada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para abordar el desarrollo del Plan 'Andalucía Actúa', dotado con 1.780 millones de euros y destinado a impulsar la fase de recuperación tras la reciente emergencia meteorológica.

El encuentro ha permitido conocer en detalle las principales líneas de actuación del plan, que contempla inversiones para la reparación de daños en infraestructuras y equipamientos, así como ayudas directas dirigidas a agricultores, autónomos y pymes afectados por el temporal.

El presidente de la FAMP ha puesto en valor la convocatoria de esta reunión de trabajo y la voluntad del Gobierno andaluz de contar con las Entidades Locales en esta etapa. En este sentido, ha subrayado que ayuntamientos y diputaciones han desempeñado un papel fundamental tanto en la gestión de la emergencia como en la evaluación de los daños y la atención directa a la ciudadanía.

Durante la reunión se ha destacado la necesidad de mantener una coordinación "permanente" entre administraciones para garantizar que las medidas previstas "se traduzcan en actuaciones eficaces sobre el terreno". Desde la FAMP se ha reiterado la disposición de la Federación a "colaborar activamente para que los recursos lleguen con la mayor agilidad posible a los municipios andaluces".

Asimismo, ha insistido en la importancia de "reforzar" los canales de diálogo institucional, de manera que las Entidades Locales puedan trasladar de forma directa las necesidades reales de los territorios afectados y contribuir al diseño y seguimiento de las actuaciones previstas.

La FAMP ha reafirmado su compromiso con la recuperación social y económica de Andalucía, defendiendo "el papel estratégico del municipalismo andaluz como administración más cercana a la ciudadanía y pieza clave para garantizar una respuesta eficaz, coordinada y solidaria ante situaciones de emergencia".